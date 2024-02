La obra que afectará al tráfico en Fexdega arranca en marzo y durará ocho semanas

Las obras de saneamiento en la avenida Rodrigo de Mendoza empezarán a ejecutarse en la primera semana de marzo y –según la Consellería de Infraestruturas– se prolongarán durante un total de ocho semanas, hasta el mes de mayo. Los trabajos se iniciarán en las proximidades del cruce de la calle Arealonga, Celso Emilio Ferreiro y la propia avenida Rodrigo de Mendoza e –inevitablemente– afectarán al tráfico rodado. Responsables de Augas de Galicia y del Concello mantuvieron esta misma semana un encuentro para establecer las pautas de trabajo conjunto y, según el alcalde, Alberto Varela, está previsto que técnicos de la Xunta visiten “in situ” el lugar de las obras para completar el Plan de Tráfico. Su entera definición se decidirá en una próxima reunión.



En todo caso los trabajos en las obras de colocación del colector en Rodrigo de Mendoza se iniciarán con la colocación de vallas y cierres de seguridad. Primero se desarrollarán dos tramos de los trabajos en una longitud de 33 metros. Estos durarán –si todo va según lo previsto– ocho semanas. El resto de canalizaciones continuarán después del verano, por lo que se estima que quedarán concluidas en diciembre de este mismo año.



Las actuaciones que se están realizando tanto en la explanada delantera de Fexdega, como en Valle-Inclán y el entorno de la Praza de Abastos



La Consellería de Infraestruturas apunta que, en líneas generales, los trabajos que se están realizando en diferentes puntos del cauce del río de O Con están siguiendo el cronograma inicialmente previsto.

Cabe recordar que la intervención tiene como objetivo conseguir un sistema de saneamiento renovado y eficiente para terminar con los problemas de la red de alcantarillado de Vilagarcía en donde –según la Xunta– existe un exceso de sólidos, ineficiencia de los colectores y una entrada excesiva de aguas limpias y agua del mar que causan inundaciones y vertidos incluso con pocas lluvias.



El alcalde vilagarciano indicó ayer que en los próximos días darán a conocer con detalle en qué afectarán exactamente las obras al tráfico rodado sin adelantar si estas van a implicar el cierre de un carril de circulación o el desvío hacia otras calles aledañas.



Varela pone deberes a la Xunta

El regidor vilagarciano compareció en rueda de prensa para –tras las elecciones autonómicas del domingo pasado– poner deberes a la Xunta de Galicia sobre las cuestiones pendientes en la capital arousana. “Por suposto imos ter a man tendida, pero imos ser moi esixentes”, manifestó. Así pues el socialista hizo referencia a promesas del PP en campaña como la ampliación del polígono de O Pousadoiro o el arreglo de los desperfectos en la avenida Rosalía de Castro. “Curioso que falen do Pousadoiro cando a propia Xunta dixo no seu día que non se iba acometer esa ampliación mentres non estivesen todas as parcelas ocupadas noutros parques industriais da comarca, algo que aínda non pasou, así que espero que cumpran co prometido”, indicó Varela. Lo mismo con Rosalía de Castro. “Non só imos a ser esixentes con respecto a este vial, senón tamén respecto a outros de titularidade autonómica e que tamén precisan actuacións como a avenida de Cambados ou a Agustín Romero, que posiblemente será a rúa menos accesible da cidade”, declaró. El alcalde puso en duda las cifras que el PP defendió en campaña en referencia a los millones invertidos en Vilagarcía. “Non son capaces de poñerlle nomes e apelidos a eses investimentos porque contemplan cousas que aínda non se fixeron”, incidió. Otros temas sobre los que asegura el alcalde que estarán “vixiantes” son las aceras de Bamio, la estación intermodal y el cuarto juzgado. “O grado de incumprimento da Xunta con esta cidade é moi deficiente”, manifestó Varela. De hecho ironizó con el dinero que sí se invirtió en otras localidades vecinas “en sendas peonís que curiosamente rematan no Rial”, en clara referencia a Vilanova.