Las obras de la nueva biblioteca provocan grietas y filtraciones de agua y arena en los locales próximos

Las obras de construcción de la nueva biblioteca en la antigua sede del Liceo Casino están causando numerosas molestias a los locales próximos. “Es un sinvivir”, denuncia David Lema, de la tienda Arax Gazzo, tras dos días de auténtica locura.



Y es que cuando llegaron el jueves a la tienda se la encontraron llena de agua. Las mangueras de la obra, que al parecer habían quedado funcionando durante toda la noche, filtraron al interior no solo de este local, sino de la farmacia y del bar situados al inicio de Castelao.



En el caso de la tienda de ropa de hombres, no solo afectó a la cámara de seguridad, que quedó totalmente inservible, sino también a la mercancía. Además, las grietas que llevan saliendo desde el inicio de las obras, los afectados aseguran que por el uso del taladro, se han agravado durante estos días, en parte también por el agua.



Los comerciantes temen que la situación afecte a la estructura del negocio, que es cartón prensado. Ayer, con la aparición de nuevas grietas, vieron que el almacén donde tienen toda la mercancía se estaba cubriendo de arenilla. Por ello, no tienen duda de que todos los problemas provienen de la obra en el Liceo Casino.



La misma situación viven en la farmacia situada a unos metros, donde la filtración de agua les inutilizó durante horas un ordenador, bloqueó la puerta y dejó sin luz el letrero en forma de cruz, que todos los establecimientos de este tipo debe tener iluminado cuando están funcionado, tal y como marca la legislación.



Además, también sufrieron desprendim ientos, al igual que en el bar de al lado, donde se cayeron unos bloques en el almacén. También les entró agua que afectó a la mercancía y llegó a anegar la entrada al local.



Otro de los problemas que denuncian desde la tienda de ropa son las vallas. No solo las de la obra de la biblioteca, sino otras de trabajos que se están haciendo en la acometida de teléfono y que llegan a bloquearles la entrada al local. También lo hacen los coches de las obras del Liceo Casino, que están delante de su puerta y aseguran que a cualquier hora, pese a que debería estar limitado. “Se llenan de cemento las alfombras”, explica Lema.





Por el asunto de las vallas, mantuvieron una reunión con la concejala de Urbanismo, que les aseguró que se agilizaría la retirada, pero no fue así, según denuncian. En cuanto a los daños, todos los locales afectados dieron parte a sus respectivas aseguradoras.









Un ruido “ensordecedor”

Otro problema que mantiene en vilo a los negocios de la zona es el ruido. Aunque reconocen que el horario se redujo levemente, aseguran que sigue siendo muy difícil compaginar su trabajo con las molestias que causan las obras. “Es ensordecedor, desde las nueve de la mañana hasta la una y media de la tarde”, asegura Ángel Cardalda, de la farmacia. “¿Quién va a venir a probarse un traje durante tres horas con este ruido?”, se pregunta David Lema, de la tienda Arax Gazzo.