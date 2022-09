Ofrecen a un joven de Cornazo parada en San Roque para desplazarse al Cotarelo

La solución prevista para uno de los exalumnos del Bouza-Brey trasladado al Cotarelo es que coja el autobús en la parada del Castro Alobre. El problema, es que el joven reside en Cornazo y, según lo que marca el Google Maps, entre su casa y San Roque hay 1,7 kilómetros y 21 minutos andando a paso medio. Continuar el recorrido hasta su centro escolar, en Sobradelo, supondría andar catorce minutos y 1,1 kilómetros más.



Por tanto, la familia ya trasladó a los responsables de adjudicar las paradas, que en este caso se hace desde la dirección del centro pero, claro, siempre según los mimbres que ofrece la Consellería de Educación, que la opción de parada es inviable y que, de ser así, el alumno ya optaría por ir simplemente andando y no precisaría de transporte.



No es el único problema que se está registrando. Ayer, fueron varios los adolescentes que regresaron andando a sus casas porque no había transporte escolar.



Muchos de ellos, tienen plaza asignada, pero el problema es que los que se quedaron sin plaza también están utilizando el transporte, según cuenta la madre de una de las niñas que ayer se quedó sin bus y a la que, en este caso, fue a buscar su padre.



Otros, optaron por regresar andando o por esperar el autobús urbano, que no tiene las mismas paradas ni los mismos horarios. Algunos llegaron a casa mucho más tarde de la hora de salida del centro.





Un “margen de confianza”





Las familias afectadas son conscientes de que puede tratarse del “descontrol” de los primeros días, por lo que darán un margen de confianza. En todo caso, ya hay madres con escritos preparados para enviar a Educación.