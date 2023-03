Sin opciones para obtener cita previa en la Seguridad Social de Vilagarcía

Conseguir una cita en las oficinas de la Seguridad Social en Vilagarcía es una auténtica odisea o, más bien, misión imposible. La página web de la administración no emite citas para las oficinas de Vilagarcía ni para tramitar pensiones, ni ayudas ni ningún otro tipo de consulta presencial. Esto provoca que los ciudadanos de la comarca de O Salnés tengan que desplazarse hasta centros como A Estrada o Lalín para realizar aquellas gestiones que no pueden o no saben realizar a través de la plataforma digital. Y lograr una cita en esos centros –debido seguramente a que en el vilagarciano es imposible– tampoco es tarea fácil. De hecho las primeras que están disponibles ya son las de finales del mes de marzo o ya principios de abril. La cuestión es que no es que en las oficinas de la Seguridad Social todavía ubicadas en la calle San Roque se dispensen citas para dentro de varias semanas, sino que directamente al usuario que entra en su plataforma digital para solicitar un hueco no se le da la oportunidad de seleccionar las oficinas de la capital arousana. Esta circunstancia provoca incordios en los usuarios de estas oficinas vilagarcianas, porque ir acudir a A Estrada supone perder mucho tiempo en el camino.



Cabe recordar que tanto las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social como del Instituto Nacional de la Seguridad Social (ambas ubicadas en la calle San Roque) están pendientes de traslado. La idea es que toda la actividad se centralice en la Casa do Mar, ubicada en la Avenida da Mariña, y en cuya reforma se han invertido millones de euros. De esta forma se dejaría el local de San Roque. Eso sí, de momento no hay fecha para dicho traslado.



A las oficinas de la Seguridad Social los ciudadanos acuden para tramitar pensiones, ayudas, solicitudes de bajas de maternidad o paternidad y más recientemente el Ingreso Mínimo Vital. En estas mismas oficinas se puede activar el certificado digital. Eso sí, todo ello mediante una cita previa que en estos momentos es imposible de conseguir. De ahí que aquellos que necesiten realizar algún tipo de consulta tengan que conformarse con la citación telefónica para ser atendido por personal de cualquier oficina de la provincia. La asignación es aleatoria, dado que la web no da opción a elegir centro.