Operarios del Concello limpian el polémico Campo da Fonte en Faxilde

Los vecinos de Faxilde se encontraron el lunes por la mañana con la imagen de que varios operarios municipales estaban limpiando las fincas que conforman el controvertido Campo da Fonte, unos terrenos por los que existe una disputa desde hace ya unos años. Mientras que los vecinos apuntan a que esta se trata de una parcela pública en el lado contrario está un particular que los reclama como suyos. Al ver que operarios municipales actuaban en la zona desde la asociación entendieron el movimiento como “unha provocación” y ya han solicitado una reunión urgente con el alcalde, Alberto Varela, para que aclare la situación. “Xa que a delimitación de ditas fincas é un conflito que vén de lonxe entre o Concello e a nosa vecindade e xa que estamos pendentes de que veñan a delimitar o terreo público non entendemos que cos impostos de todos nós se beneficien uns particulares”, manifiestan desde el colectivo vecinal. Añaden además que “os demais veciños temos que limpar ou pagar unha multa por non facelo”.



Desde el gobierno local que preside Alberto Varela reconocían ayer que –efectivamente– los operarios que actuaron el lunes en las inmediaciones del Campo da Fonte son parte de las brigadas municipales de limpieza de maleza que rotan por las diferentes parroquias del rural. Añaden que esa ruta paraba esta semana en Faxilde, pero reconocen que limpiar en ese terreno en concreto fue un “erro do que se lles advertirá (a la brigada) para que non volva a suceder”.



Ravella justifica esta equivocación en que “a brigada municipal traballa coa premisa de que ante calquera dúbida se opte por limpar sempre que a zona sexa de paso ou veciñal e aplicando esta máxima o persoal actuou”. Explican que la mayor parte de los miembros de la citada brigada se incorporaron recientemente al servicio.



Conscientes de la problemática que este error puede suscitar entre los vecinos de Faxilde desde el Concello aseguran que el gobierno local “continúa traballando para atopar unha solución satisfactoria ao conflito veciñal existente na zona”.



Cabe recordar que las manifestaciones públicas por parte de la asociación de vecinos para reclamar la titularidad pública de la zona han sido muchas y diversas en los últimos meses. Algunas de ellas muy originales como una convocatoria en el lavadero que hay pegado con el que animaban a “clarear” los marcos en lo referente a la citada parcela.