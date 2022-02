La oposición acusa al gobierno de mentir y exige un estudio serio para la Comandancia

La oposición vilagarciana acusa al gobierno local de “mentir de forma consciente” acerca del informe policial sobre la accesibilidad de la parcela de la antigua Comandancia. PP, Podemos y En Común reaccionan a lo expresado por el Sergas, que asegura que no les llegó ese informe del que habla el ejecutivo socialista y que, en todo caso, este tampoco sería suficiente para dar vía libre al convenio de construcción del futuro centro de salud. La portavoz popular, Ana Granja, considera “muy grave que el gobierno local haya mentido de manera reiterada al afirmar que el informe estaba ya en manos de la Xunta” y tilda de “bochornoso que el gobierno autonómico haya tenido que desmentir tales afirmaciones”. Insiste Granja en que es “una tomadura de pelo y un atentado contra la verdad motivado únicamente por la ambición propagandística de un gobierno que quiere vendernos como un logro propio lo que en realidad es el resultado de una obstinación personal mantenida a lo largo del tiempo”.







Fajardo pedirá a Ravella que muestre el justificante de envío del informe al Sergas y Podemos exige saber si van a hacer el estudio







Reflexiones estas en las que coincide el portavoz de Vilagarcía En Común, Juan Fajardo. Este señala que el alcalde debe responder “e asumir responsabilidades por esta falsidade”. Es más, la formación solicitará que se les remita el justificante de que el informe de la Policía Local sí fue enviado al Sergas tal y como anunció la portavoz socialista Tania García en el pleno del pasado 13 de enero. “De non ser así estaremos ante unha actuación impropia dun goberno decente que utiliza o pleno para mentir e enganar á cidadanía e ao conxunto da oposición”, manifiesta Fajardo. Para el edil este aspecto demuestra que “o goberno decidiu esta ubicación por capricho político sen ter estudiado ou avaliado de forma suficiente esta ubicación nin en termos de operatividade nin de tráfico”.



Desde Podemos su portavoz, María de la O Fernández, tiene claro que “ou minte a Consellería ou minte Tania García” y recuerda que “de confirmarse non sería a primeira vez que a voceira do PSOE minte á oposición durante un Pleno”. Recuerda Podemos un “episodio similar respecto ao envío dun informe a Patrimonio en relación á cruz da igrexa, pero daquela a videoacta do pleno non se chegou a subir á web por un misterioso fallo técnico”.









El necesario estudio





Lo que está claro es que sin el estudio de movilidad y tráfico que exige el Sergas (y que de momento y según la Consellería no está en sus manos) no podría ejecutarse el convenio entre las dos administraciones para un centro de salud en la parcela de A Marina. Algo que ya advirtió el gerente del Sergas, José Flores, en una entrevista en Diario de Arousa el pasado mes de agosto.



Ante esta circunstancia la oposición pide a Ravella un estudio “serio” y que, como dice el PP, no se limite a evaluar la situación actual, sino a contemplar cuestiones como la futura peatonalización de Arzobispo Lago y Conde Vallellano o las retenciones que existen a día de hoy en los principales accesos a la ciudad. Los conservadores añaden además que “Vilagarcía también es Cea, Aralde o Bamio y por lo tanto es un desperdicio no estudiar los perjuicios que se le pueden causar a las parroquias si no se les facilita el acceso al futuro centro de salud”. Petición que también expone Podemos que quiere saber si el gobierno local tiene previsto trabajar en el estudio que exigen desde el Sergas para dar así cumplimiento al convenio.