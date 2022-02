La oposición muestra dudas sobre las inversiones y prepara las propuestas al Presupuesto de 2022

Dudas sobre las inversiones y preocupación sobre el nivel de deuda del Concello. Así son las primeras valoraciones de la oposición después de que el gobierno local le presentase a última hora del martes el documento del Presupuesto para 2022 y que será debatido en pleno, previsiblemente, a principios del mes de marzo. Al encuentro -presidido por la portavoz del gobierno, Tania García, y por los ediles Paola María y Lino Mouriño- acudieron los portavoces de todas las formaciones excepto la del BNG.





A la espera de analizar de forma detenida la documentación que se les entregó la portavoz del PP, Ana Granja, reconoce que pese a las subvenciones y aportaciones que recibe Vilagarcía de otras administraciones le sorprende “que el PSOE siga pidiendo préstamos y aumentando el nivel de endeudamiento hasta situarlo en los 8 millones de euros, siendo la deuda más alta desde 2016”. Añade la conservadora que “la versión del alcalde es que siguen bajando la deuda, cuando en realidad vuelve a subir por segundo año consecutivo”.





Cabe recordar que el gobierno municipal recurrirá a una operación crediticia de 800.000 euros para engrosar hasta 1,4 millones el capítulo de inversiones propias que, en todo caso, no serán las únicas al no incluirse en las cuentas municipales los fondos del Vilagarcía Avanza, los de la Diputación o los Next Generation. El capítulo de inversiones es, en todo caso, un apartado sobre al que otras formaciones le surgen dudas, como es el caso de Ciudadanos. Su portavoz, David Oliveira, considera que en el listado de las acciones que pretende Ravella para el año 2022 debería haber otras para mejorar la conexión del transporte público con polígonos y barrios de la ciudad, la restauración de zonas peatonales, la mejora en parques infantiles o la delimitación de un parque para perros con aparatos para los canes en la zona del regato de A Tripeira, en la playa de A Concha. En ese listado de propuestas que Ciudadanos planteará al gobierno local también se encuentra un plan de dinamización para el principal arenal urbano o la continuidad de paseo marítimo de Vilaxoán entre otras.





Desde Podemos su portavoz, María de la O Fernández, pone la atención en la bajada de ese capítulo de inversiones respecto al informe económico de 2021 y que, pese a ello, “a maior parte sexa financiada a través dun préstamo”. La formación lamenta que “a maioría dos grandes investimentos do ano 2021 estean sen executar polas dificultades que ten este goberno de levar a cabo os proxectos”. Lamenta además que la invitación desde el gobierno a la oposición para hacer propuestas al informe económico más importante del año llegue a mediados de febrero.





El portavoz de Vilagarcía En Común, Juan Fajardo, es el que se muestra más crítico en sus valoraciones. Directamente tilda a los presupuestos del equipo de Alberto Varela de “fakenews” al entender que “o que se presenta non se parece en nada ao que en realidade se vai a executar no 2022”. El izquierdista critica que los presupuestos “continúan anclados no absolutismo e os prazos e os métodos demostran que non existe interese ningún en escoitar ou atender as propostas da oposición”. Fajardo cree que la propuesta del gobierno socialista “non atende ás necesidades de Vilagarcía” y la define como “un orzamento timorato que medra na súa cuantía por debaixo das previsións de crecemento que marca o Estado”. Lamenta que el empleo “o principal problema de Vlagarcía” continúe sin programas ni partidas específicas y afea que “non exista unha aposta decidida pola vivenda nin a cultura”.





Todos los grupos de la oposición están convocados para otra reunión el próximo martes 22 con el fin de que puedan aportar sus propuestas y tener tiempo para analizar detenidamente la documentación que se les entregó. El PSOE, en todo caso, cuenta con la mayoría suficiente para sacar adelante su propuesta económica sin el apoyo del resto de la Corporación.