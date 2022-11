La oposición pide que la “pésima” gestión de Arcebispo Lago no la pague la ciudadanía

La oposición muestra su rechazo al hecho de que haya que hacer una modificación del proyecto de Arcebispo Lago para incluir el saneamiento. “Falta de cabeza pensante”, “pésima xestión”, “despropósito” o “proxecto estrelado” son algunos de los calificativos que lanzan desde el Partido Popular, Vilagarcía en Común, Podemos y Oliveira.





Todas las formaciones reclaman medidas para que no suceda una situación similar pero, además, hacen hincapié en el hecho de que no hubiera previsión para cambiar el saneamiento, sobre todo cuando “al señor alcalde se le llena la boca presumiendo de que en sus obras se contempla la renovación de las tuberías”, señala Ana Granja, del PP. “Es evidente que la intención era no hacerlo”, incide David Oliveira. “Non se entende que non se revisara previamente a rede de saneamento e non se incluíra esta cuestión no proxecto inicial”, apunta María de la O Fernández, de Podemos- Marea da Vila. Juan Fajardo, de VeC- Esquerda Unida, considera que se debe a una “pésima xestión do goberno local” ya que “alguén tería que ter testado como estaba o alcantarillado na rúa”. Además, a los grupos les preocupa cómo se sufragará el sobrecoste. “Nos preocupa de dónde se va a obtener el dinero, ya que están agotando los remanentes y presupuestariamente sería difícil de justificar sin incumplir los objetivos de estabilidad financiera”, señala Oliveira. “Esperamos que non sexa a veciñanza a que teña que pagar, de novo, as consecuencias da improvisación deste goberno”, inciden los morados. “No sabemos si el gobierno local pretende tomar a los vilagarcianos por tontos intentando colarnos sus chapuzas”. Fajardo cree que parte del incremento es para “tapar erros” de diseño o ejecución que, incide, “non teñen que pagar os cidadáns”.





Reclaman medidas

La edil de Mobilidade, Paola María, comparecerá en el próximo Pleno a petición del PP, que considera que este incremento “ya se veía venir”. Podemos reclama que el gobierno local se tome “en serio” la renovación del alcantarillado, incluyéndola en futuras obras y realizando una revisión de la cartografía de la red. Además, reprochan al PSOE su “falta de transparencia” a la hora de comunicar estos problemas. VeC, por su parte, exigirá un informe para aclarar lo sucedido.