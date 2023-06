El "orgullo" de gritarlo a los cuatro vientos

No había espacio para el mal humor, para los odiadores ni para los que creen en armarios. Méndez Núñez era una fiesta, la fiesta del Orgullo. El orgullo de bailar, el orgullo de amar alegremente, el orgullo por todos los que lucharon por un mundo sin armarios y el orgullo de tener razón.



Todo comenzó con una manifestación. Era de las más silenciosas de las que organizan en el colectivo O Soño de Lilith, pero solo era una trampa. El recorrido fue corto, desde Praza de Galicia hasta Méndez Núñez y fue allí donde, subidas al palco, todo se desató.



Hubo, eso sí, tiempo primero para la reflexión, para advertir de la necesidad de luchar contra los mensajes homófobos que ya se cuelan en parlamentos y congresos; para recordar a aquellos que tuvieron que dejar el mundo sin poder proclamar, a los cuatro vientos, quiénes eran y cómo sentían.



Después llegó la música, aunque en realidad estuvo presente en toda la jornada. También el baile. Ya lo señalaron desde O Soño en el comunicado: “Se na túa revolución non podo bailar, non me interesa”.



Hubo primero un espectáculo drag y después fue la Yaya Dj la encargada de que no quedara nadie por mover las piernas. No podían faltar Alaska o Rafaela Carrá, pero también folklóricas como Rocío Jurado o Isabel Pantoja. O las Azúcar Moreno, como un anticipo de lo que está por venir con el Festivala.



Proyecciones "diversas"

Aunque las actividades de celebración del Orgullo LGTBi+ continuarán durante los próximos días. Ahora será el séptimo arte el que tome el relevo, en la programación diseñada por la Concellería de Iguadade, en colaboración con Ádega. Así, el 28 y el 29 se proyectará, en el Salón García, “El amor es extraño” y “Paris is burning”, a las 21 horas. El 30, a las 19:30 y a las 22, se podrá ver “20.000 especies de abejas”.