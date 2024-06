P&J Carrasco, 130 años de historia y nuevos pasos de la mano del Grupo Nogar

La emblemática empresa P&J Carrasco, que se fundó en 1894 en Vilagarcía, llega a los 130 años con mucha historia que contar, una buena salud e infinidad de proyectos de futuro que ahora serán d ela mano de Nogar, grupo en el que se integra.

Julio Carrasco y sus hijos

Alrededor de 150 personas asistieron a la fiesta de aniversario que tuvo lugar en el Pazo do Castriño, apoyando así el trabajo que llevan a cabo Julio Carrasco Vence y sus hijos Iago y Dámaso Carrasco Mora, que reunieron en el evento a trabajadores, clientes y amigos. Contaron también con el respaldo de autoridades como el alcalde, Alberto Varela, el presidente del Puerto, José Manuel Cores Tourís, entre otros.

No faltó el recuerdo a las generaciones anteriores, como los padres de Julio Carrasco, que confesó sentir un "orgullo enorme" y agradeció la ayuda recibida a lo largo de su trayectoria, "porque es imposible pensar que uno es protagonista, solo es el eslabón de una cadena", afirmó. Su hijo Iago Carrasco fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. Es el representante de la cuarta generación de la empresa. "El hito del 130 aniversario nos llega un poco pronto, porque aún somos jóvenes. Creemos que todavía nos queda mucho por cumplir con nuestro compromiso generacional", aseguró Carrasco Mora, que definió trabajar en una empresa familiar como "un reto apasionante y exigente, porque no solo hay que obtener buenos resultados y desarrollar bien el proyecto de la empresa, sino también mantener la cordialidad y equilibrio familiar y eso no es fácil".

Gran sintonía

Durante su intervencón, Iago Carrasco destacó el "esfuerzo para adaptarse a los continuos cambios" en tiempos complicados, sobre todo desde el covid, por lo que considera al equipo de la empresa como "clave del éxito". También tuvo un recuerdo para su madre, Loli Mora. Asimismo, hizo alusión al consejo de Carlos González y de su cuñado, Nacho López Bachiller, para buscar áreas de entendimiento, sinergias y ahorro de costes.

Una sugerencia que ahora se materializa con la unión al Grupo Nogar. Su presidente, Víctor Nogueira, manifestó su satisfacción por dar "un paso precioso para dos familias que nos sentimos identificadas desde hace mucho tiempo en cuanto al estilo de hacer las cosas", destacando la "enorme sintonóia entre generaciones" y convencido de que "tenemos un gran proyecto".

La fiesta incluyó una visita a las instalaciones de la compañía en el Puerto y la proyección de un vídeo conmemorativo con la historia de P&J Carrasco. Finalizó con un catering servido por el chef Pepe Solla y amenizado por un concierto de jazz.