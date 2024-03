El parking Xoán XXIII ya es del Concello y este negocia las cuestiones económicas

El aparcamiento subterráneo de Xoán XXIII ya es de titularidad plena del Concello de Vilagarcía. Representantes de Ravella y de la administración concursal de Proinsa firmaron a última hora de la mañana el acta de recepción. Una firma a la que se ha llegado después de un tortuoso camino de años, procedimientos judiciales y farragosos trámites burocráticos. El acta fue firmada por el alcalde, Alberto Varela, en representación del Concello y por Luis Pérez González y Fernando Martínez, de Interventum Concursal SLP, en representación de Proinsa. La secretaria del Concello, Rosa Losada, fue la que dio fe de la firma en el que hubo a mayores otros técnicos municipales.



El Concello apunta que será a partir de ya cuando se empezará a trabajar tanto en la liquidación definitiva de la resolución de la concesión a Proinsa como en la cantidad que costará arreglar los desperfectos que acumula el aparcamiento subterráneo después de años de una importante falta de mantenimiento. La intención de Ravella es que –una vez se estime el coste de la liquidación– se reste a esta la cantidad del coste de los trabajos de reparación. El gobierno municipal incide que la intención es llegar a un acuerdo y no tener que verse abocados a un procedimiento judicial que –en todo caso– dilataría nuevamente todos los plazos.



En todo caso –y a la espera de que eso suceda– el estacionamiento continuará operativo con el personal que se ha subrogado a Proinsa.



En esta primera fase se continuarán aplicando las tarifas actualmente en vigor hasta que el Concello concrete las bonificaciones que pretende introducir. La intención del gobierno municipal con la gestión directa del parking no es la búsqueda de rendimiento económico, sino “social”, tal y como señalan en un comunicado.



Entre las opciones que contemplan desde el gobierno local está la de establecer una primera hora de uso gratuito para favorecer la rotación de plazas. Además también se abordará con colectivos de la ciudad como la asociación de comerciantes y hosteleros de Zona Aberta la posibilidad de ofrecer tarifas bonificadas a sus clientes como medio para favorecer la actividad en estos sectores económicos.



Lo que está claro es que el proceso no culmina aquí –o no del todo–. Tal y como consta ya en el acta de recepción la concesionaria no cumplió con la condición exigida en el contrato firmado en su día y que era que estas tenían que ser devueltas al Concello “en perfecto estado de conservación e mantemento”. Tampoco se ofreció a asumir el importe de las reparaciones existentes debido a la falta de mantenimiento durante años.



Ubicado en pleno centro de Vilagarcía –justo detrás del Consistorio– el parking Xoán XXIII cuenta con 9.269 metros cuadrados de superficie distribuidos en tres sótanos de 2.300 metros cuadrados cada uno. Su capacidad total es de 242 plazas de aparcamiento.



Las tarifas actuales son de 0,0183 euros por minuto y de 13,15 euros por día completo. También se ofrecen abonos de 12 y 24 horas para 15 o 30 días. Los de medio día tienen un coste de 43 y 54 euros, según sea para dos o cuatro semanas, y los de día completo 57 o 72 euros para los mismos períodos.

Una de las plantas nunca llegó a utilizarse, de ahí que sea la que más desperfectos tiene.