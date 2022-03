El paro en el transporte lleva a las empresas a prescindir de los discontinuos o a hacer ajustes en los horarios

Empresas de las comarcas de O Salnés y O Barbanza comenzaron a prescindir de los trabajadores fijos- discontinuos debido al paro en el transporte. Otras están tratando de ajustar el trabajo en base a los materiales de los que disponen e incluso se están planteando, a partir de los próximos días, pasar de una jornada de ocho horas a una de seis.



Sectores como la conserva, las lácteas o el metal ya adoptaron algunas de estas medidas y Miguel de María, de CCOO, reconoce que la situación “es muy complicada”. El sindicato se encuentra negociando en las empresas para que las decisiones que se adopten no resulten “perjudiciales para los trabajadores”.



Son algunas de las consecuencias de un paro que ayer comenzó también en la flota, debido al mismo motivo: La subida de precios en el combustible. Los transportistas protagonizaron una caravana de protesta a primera hora de la mañana, recorriendo Rivero de Aguilar y Rosalía de Castro a golpe de bocina, para dejar ver un malestar que, por el momento, no parece que vaya a tener solución, ya que no hay acuerdo a la vista.



El paro del transporte afecta en O Salnés a un buen número de empresas, tanto de este sector como de otras que dependen del traslado de la mercancía. Es el caso de las suministradoras de agua embotellada, que ya dieron aviso que, de seguir así, tendrían que adoptar medidas como ERTEs. Por el momento, los pasos que se están dando son muy temporales, como ajustes de horarios y cuadrantes. Además, las empresas también optan por medidas extraordinarias, como recurrir a camioneros portuguesas o, incluso, en el caso de las que precisan de materiales de pequeño tamaño, ir a buscarlos en coches particulares, con la









Barcos faenando





La flota, sin embargo, se encuentra a la espera de la reunión con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, prevista para mañana. Mientras tanto, la consigna para ayer y hoy era la del amarre de los barcos, pero el llamamiento no tuvo mucho alcance, al menos en Arousa. Tanto en Ribeira, como en A Pobra o Boiro, así como en los puertos de la zona sur de la Ría, la jornada fue similar a la de un día normal y pocas embarcaciones permanecieron en puerto. La única incidencia de la jornada fue la suspensión de la subasta en la lonja de Ribeira, precisamente por la presencia de piquetes y por el paro convocado. Sin embargo, la actividad fue normal en las rula de Cambados, que celebró la puja de las cuatro de la tarde sin ningún tipo de incidencia. Fue, por tanto, un paro con un seguimiento desigual y no demasiado alto en Arousa.









Subida de precios





Lo cierto es que la subida de precios es una de las cuestiones que más preocupa a nivel social, que ya viene denunciándolo desde antes de la guerra de Ucrania. Sectores como la electricidad llevan tiempo con las facturas disparadas. A esto se le suma el combustible y, desde hace unas semanas, productos básicos de la lista de la compra, como por ejemplo, pero no solo, el aceite. De todo esto habló ayer Paco Cuba, responsable de Política Social de la Unión Comarcal de Arousa de CCOO, que junto a UGT y la asociación de autónomos de UPTA organiza una protesta para que las "subidas escalofriantes" no las paguen "os mesmos de sempre". Será mañana, a las 19:30 horas, en Praza de Galicia.