Parte de la Xunta Xeral de la Cofradía de Carril amenaza con una querella por la falta de un vocal

Nuevo capítulo en el seno de la Cofradía de Carril. Parte de los miembros que conforman la Xunta Xeral amenazan con interponer una querella contra el actual patrón mayor, Javier Quintáns, contra la secretaria del Pósito y contra responsables de la Consellería do Mar. Apuntan a que hace tres meses que fue elegido el nuevo patrón –tras la inhabilitación de José Luis Villanueva– y que no se ha cubierto la vacante que este ha dejado. Tras esta situación los miembros de la Xunta Xeral ven una clara intención de “secuestrar y maniatar el funcionamiento de los órganos de gobierno”. Exponen que la cobertura de esa vacante supondría la “pérdida de la mayoría” para lo que ellos llaman “sector afín” a la gestión de Villanueva. Además consideran que la Consellería do Mar es consciente de la situación y que no actúa en consecuencia.



Creen que el “normal funcionamiento de la Cofradía” no puede verse afectado por todo el proceso judicial en el que se vio inmerso el ex patrón mayor y que conllevó la marcha del mismo. De hecho exponen estos miembros de la Xunta Xeral que la persona que debe entrar en la vocalía que ha quedado vacante está siendo privada del derecho a sufragio pasivo.



Ante esta situación advierten que ha pasado el tiempo suficiente para que se procediese a su resolución y que –dado que no ha habido cambios– entienden que no les queda “más remedio” que presentar la citada querella.