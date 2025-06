Pasión por la ciencias desde las aulas y para la vida real

Es en el marco del Clube da Ciencia donde el alumnado del Cotarelo Valledor se empapa de la ciencia y de su aplicación en proyectos que nunca antes hubiesen imaginado. El centro de Sobradelo es el encargado este año de organizar la segunda edición de Salnés Ciencia, una iniciativa que empezó el año pasado en el IES Ramón Cabanillas de Cambados, que tiene vocación rotatoria y en la que participará alumnado de un total de once centros educativos. “Ademais que para que o alumnado presente os proxectos que veñen realizando ao longo do curso é un momento tamén para que a cidadanía da pé coñeza que a ciencia é máis útil do que moitas veces poden pensar”, explica la profesora de Física y Química del Cotarelo, Silvia Díaz.

Los jóvenes elaboran sus proyectos en horario no lectivo. “A participación no Clube é totalmente voluntaria e, a verdade, é que temos arredor de 40 alumnos anotados, tanto nenos coma nenas”, señala la docente. Añade que se percibe más interés entre los jóvenes de los dos primeros cursos de la ESO. “Imaxino tamén porque teñen máis tempo”, declara.



En Salnés Ciencia el alumnado de los diferentes centros tendrán mesas expositoras donde mostrarán los proyectos que han seleccionado. Además la cita tendrá dos talleres específicos impartidos por los propios chavales. Uno de ellos es sobre cocina molecular. Será una especie de “showcooking” en el que los alumnos de los otros centros podrán replicar lo que los primeros les expongan. El segundo es un taller sobre percepción y sentidos y tiene como finalidad hacer partícipe a todos los que se acerquen hasta A Peixería.

Silvia Díaz expone que el interés por la ciencia no decae en las aulas, sino al contrario, y que este tipo de iniciativas sirven para que los alumnos se impliquen a la hora de desarrollar proyectos diferentes con aplicación práctica. En total participan 300 alumnos de Primaria, Secundaria y Bacharelato del IES Ramón Cabanillas, A Illa, Castro Alobre, Armando Cotarelo Valledor y A Basella. Además también estarán los colegios de Mosteiro (en Meis), Domingo Fontán de Portas, Salesianos de A Mercé, San Tomé, A Escardia y el CFP de Pontevedra. La entrada es totalmente gratuita.