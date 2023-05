Un paso de peatones que una el Tanatorio con el aparcamiento: Un riesgo mayor que cruzar "a monte"

La Consellería de Infraestruturas destaca colocar un paso de peatones que una el Tanatorio de Cea con el aparcamiento que hay en frente, y desde el que tienen que cruzar los que acudan a las salas mortuorias, y que no hay opción en las inmediaciones de hacerlo de forma normativa.



La PO-305, que discurre por la parroquia de Cea, es de titularidad autonómica. El paso de peatones en el Tanatorio y en otros puntos de uso frecuente son demandas de los vecinos de la zona desde hace bastantes años.



Desde la Consellería que preside Ethel Vázquez señalan que, en la zona del Tanatorio (PK 5+130) no hay paso de peatones ya que “desde o punto de vista técnico foi analizado e non resultou viable, por ser un punto de escasa visibilidade e no que un exceso de confianza das persoas ao cruzar pode derivar nunha maior inseguridade vial.



Además, desde la administración autonómica señalan que el problema surgió, principalmente, “pola construción do aparcamento do Tanatorio ao outro lado da estrada, xerando así un punto de conflito que non había”.



Dicho tramo, apuntan desde Infraestruturas, no está identificado como de concentración de accidentes, por lo que la siniestralidad que se registra no destaca por encima de otros tramos de la red autonómica de carreteras.

Medidas reductoras de velocidad

La demanda, sin embargo, viene de lejos y profesionales del ámbito de la seguridad vial apuntan que, además del Tanatorio, en este tramo hay paradas de transporte público, incluso escolar, varios cruces e incorporaciones desde propiedades particulares.

Proponen, de esta manera, medidas como una glorieta de acceso a Castroagudín (un cruce que ven peligroso), pasos de peatones sobreelevados, semáforos o incluso otros métodos como un radar fijo.



Recuerdan estos profesionales que, con la actual legislación en la mano, este tramo, dentro ya del casco urbano, debería estar señalizado a 30 kilómetros hora. Además consideran que, precisamente por ser peligroso por sus curvas sinuosas y un marcado desnivel (sobre todo para los vehículos que circulan hacia Vilagarcía), se haría más necesario adoptar medidas que protegiesen a los peatones, como las ya mencionadas. Coinciden sin embargo estos profesionales con la Xunta en que no se registraron muchos accidentes, pero señalan que los que hubo sí fueron de alcance.

Cinco mil vehículos al día

La administración autonómica, por su parte, señala que en la PO-305 a su paso por Cea, es decir, entre los puntos kilométricos 3+20 (Alto do Pousadoiro) y 5+940 (enlace con la N-640A), tiene características interurbanas, salvo en el tramo entre el 4+6’00 y el final de la carretera. Durante el año 2021, según las cifras que se manejan desde la Consellería de Infraestrura, registró un tráfico de 5.343 vehículos al día.



En dicho trayecto, son tres los pasos de peatones que existen. Uno se encuentra a la altura de Casa Piay, otro en Montiño y el otro ya hacia el final, antes del enlace con la rotonda de As Mans y a la altura del aparcamiento de Larsa. “En conclusión, na PO-305, na parroquia de Cea, hai tres pasos de peóns no treito de 1,3 quilómetros máis urbanizado, non sendo posible ubicar outro máis no Tanatorio ao considerarse, desde o punto de vista técnico, que a súa disposición xeraría máis risco que o que hai”, dice la Xunta.