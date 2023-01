Patrimonio rechazó el proyecto de fachadas acristaladas para la Casa Jaureguízar que proponía el Concello

La Dirección Xeral de Patrimonio rechazó el proyecto presentado por el Concello para la rehabilitación de la Casa Jaureguízar, ya que contenía la creación de fachadas acristaladas que para el organismo autonómico no encajan con la normativa vigente.



Además, el organismo autonómico reclamó al Concello un estudio de las patologías de la construcción, es decir, un informe que corrobore el estado de la edificación y establezca las pautas de restauración.



El Concello señala que el arquitecto del proyecto de reforma, Antonio Sueiro, “fixo unha proposta moi moderna e funcional para o edificio, mantendo a fachada principal e a restauración de todos os seus elementos, pero ao tempo, un cambio na cuberta e tres novas fachadas vidradas con celosías exteriores para soportes de vexetación”.



Sin embargo, la Dirección Xeral de Patrimonio entiende que las obras pretendidas “poderína encadrarse como obras de restauración exterior que, segundo se definen na normativa do catálogo, permitirían modificar os compoñentes das fachadas mantendo os elementos significativos orixinais e aqueles factores determinantes do carácter da edificación e a súa integración no entorno”.



Búsqueda de financiación

El Concello apela a que las “esixencias” de Patrimonio implican cambios notables sobre el proyecto inicial y “novos gastos”, como el citado estudio de patologías de los materiales. “Isto é o que xustifica a tardanza en retomar o asunto”, apuntan fuentes municipales.



Sin embargo, desde Ravella inciden en que dicho retraso “en nada afecta ao compromiso” de convertir el inmueble, situado en Doutor Tourón, en un centro social para personas mayores.



Aseguran, en este sentido, que “ese trámite diante de Patrimonio pode resolverse en calquera momento antes de sacalo a licitación”. Fue en febrero de 2022 cuando el organismo autonómico desistió el expediente sobre la reforma de la Casa Jaureguízar, tras llevar cinco meses sin tener respuesta del Concello sobre el requerimiento enviado. Durante ese periodo, Ravella no envió tampoco ninguna nueva propuesta.



La Xunta de Goberno Local abordó esta cuestión en la reunión de marzo. A día de hoy, tampoco envió ninguna otra propuesta a Patrimonio, aunque desde Ravella aseguran que se trata de un trámite que pueden hacer en “calquera momento”.



“Para o goberno local, o retraso en resolver esas dúbidas de Patrimonio en nada afectan ao fundamental: O compromiso do equipo de Alberto Varela de converter un elemento patrimonial nun centro de atención social”. Una actuación que llegaría tras recuperar el inmueble, que se encontraba en manos del Plan Nacional sobre Drogas tras habérselo incautado al narcotraficante arousano Marcial Dorado. Para los socialistas, lo esencial ahora es conseguir la financiación. Para ellos, se hicieron gestiones ante los gobiernos central, autonómico y provincial. Varela confía en que la Xunta se sume al proyecto.