La peatonalización de la calle Arzobispo Lago ya está terminada

La peatonalización de la calle Arzobispo Lago está terminada. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y varios ediles del gobierno local visitaron una zona ganada para el tránsito de los peatones. "Non hai nada que me guste máis que visitar obras que son transformadoras", apuntó la presidenta provincial. Precisamente en ese afán transformador se apoyó el alcalde para apuntar que "seguimos avanzando no que é o noso modelo de cidade, un modelo para as persoas e disfrute dos veciños". Indicó que "este goberno ten a sorte de contar cun gran aliado, como é a Deputación" haciendo hincapié en que los casi 700.000 euros que se han invertido en la zona son gracias al Plan Ágora y al Plan Concellos de la Diputación, así como de los fondos europeos Edusi. Varela destacó que en los últimos años se ha llevado a cabo la humanización de más de 40.000 metros cuadrados y manifestó que "os comercios e negocios hoxe en día son máis que cando chegamos no ano 2015, porque está demostrado que aquelas zonas nas que apostas polas peonalizacións gañan en atractivo". En este sentido Varela se comprometió a "seguir traballando para que todo o mundo poida camiñar de xeito seguro" y que son muchos los vecinos que los animan "a seguir con este modelo".

Carmela Silva destacó por su parte que Vilagarcía "non só é un referente na provincia de Pontevedra, senón en toda Galicia e tamén no Estado". Aplaudió la "calidade urbana moi mellorada" y las actuaciones que "fan que as rúas sexan moito máis fermosas e tamén accesibles". La socialista aprovechó para destacar las inversiones que su departamento ha realizado en la capital arousana y apostilló que "outras administracións non poden dicir o mesmo". Felicitó al gobierno local presidido por Alberto Varela por "ter cambiado Vilagarcía como nunca antes na historia".