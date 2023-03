Los percebeiros se movilizan en Ribeira para que Mar no abra más zonas a los bateeiros

El conflicto de la mejilla ha tocado de lleno no solo al sector bateeiro, sino también al percebeiro. Este último entiende que la Consellería do Mar debe ser firme y mantener cerradas a la extracción de la cría aquellas zonas comprometidas en la actual normativa. Los números que manejan los percebeiros respecto del porcentaje de costa que está cerrado a la extracción difieren de los que aportan los bateeiros. Insisten que en todo Galicia “só un 16 % do litoral está vedado á extracción da mexilla”. En este sentido apuntan que “para os percebeiros ese 16 % é moi importante, xa que se trata de zonas seleccionadas precisamente pola súa importancia, xa sexa por cantidade ou por calidade” y argumentan que “perder esas zonas pode ser un auténtico drama nun ano xa de por si complicado”. Recuerdan que “os percebeiros non teñen máis opción que recolectar o percebe que se encontra nas pedras, pero para os bateeiros existen outras posibilidades como son a situación de colectores para a fixación de semente”.

Los percebeiros declaran que aprobar en diciembre de 2021 las zonas de exclusión para la extracción de mejilla en las áreas más significativas fue “considerada no seu momento polo sector como unha aposta valente e decidida por parte da Consellería do Mar, polo que causa estupor que se ceda ante as presións do sector bateeiro e de xeito unilateral se contemple a posibilidade de saltarse a normativa aprobada pola Consellería competente na xestión dos recursos marisqueiros e pesqueiros e abrir zonas que tiñan pechadas”.



Así pues el sector percebeiro convoca para mañana de 12 a 13 horas ante la Xefatura Comarcal de la Consellería do Mar en Ribeira una concentración pacífica para “defender o noso modo de vida”. Una protesta que suma un capítulo más a este conflicto en la costa gallega.