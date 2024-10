O Piñeiriño cierra en tiempo récord los tres grupos de música y baile tradicional

La asociación vecinal Breogán logró ya el mínimo de personas para los grupos de clases de pandereta y baile tradicional gallego que se impartirán en el Centro Cultural Breogán los jueves por la tarde. Las clases serán impartidas por Andrea Menéndez Piñeiro.



El curso de iniciación a la pandereta y canto tradicional será a las seis y el avanzado a las ocho. Por su parte el de baile tradicional será a las siete.



Cada grupo cuesta 25 euros al mes y –si alguien tiene interés en apuntarse en más de uno– el segundo pasaría a costar 20 euros (45 euros al mes las dos actividades). Los grupos están adaptados a todo tipo de edades y niveles.



Desde el colectivo señalan que para anotarse a las actividades que se organizan en el Centro Cultural Breogán no hay que asociarse. Basta con pedir información y, de existir, pagar la cuota de la actividad en cuestión. Desde la directiva exponen que “evidentemente os 15 euros por casa que custa ao ano a cuota da asociación veciñal axuda a facer posibles todas as actividades que se organizan ao ano no barrio, pero aquí non se lle pecha a porta a ninguén por iso”.



De hecho hay actividades promovidas desde la asociación que son totalmente gratuitas y abiertas.