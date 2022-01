Los placeros advierten ante la sangría de bajas: “Si cae el mercado, cae todo”

La sangría de bajas en el mercadillo ambulante, pero también en la Plaza, preocupa y mucho a los comerciantes que viven del mercado de abastos. Su portavoz, Juan Carlos López, señala que dicha preocupación debería afectar también a otros sectores económicos y al gobierno local. “Si cae el mercado, cae todo. Perjudicaría a hosteleros y comerciantes también. Vivimos unos de los otros”, asegura el portavoz de los placeros.



Las imágenes de las mañanas de los sábados en Vilagarcía, con las terrazas llenas de personas que vienen a dar un paseo por el mercadillo, apoyan su postura. “No entiendo por qué a alguien le puede molestar el mercadillo”, se pregunta López, que señala que las zonas de las que se sacó la actividad, como el barrio del Castro, los negocios ya lo están notando.



En un acta reciente de la Xunta de Goberno se dio cuenta de la baja de siete ambulantes. Es una dinámica que se traslada también a los puestos exteriores de la plaza, en muchos de los cuales cuelga el cartel de “Se traspasa”. “Los que cierran, ya no vuelven a abrir”, señala López, que considera que varios factores influyen en esta cuestión. Por un lado, la competencia de congelados y supermercados. “Cada día es más complicado”, se lamenta el portavoz de los placeros, que ve también como la actividad languidece todavía más con la crisis pandémica. Pero también ve falta de una apuesta política clara por la Plaza de Abastos. “Llevamos tres legislaturas a vueltas con la ordenanza y ahí sigue, en un cajón”, apunta el portavoz de los comerciantes, que ve necesario que se ordene el funcionamiento en cuanto a horarios y días de trabajo. “Si cada uno viene cuando quiere, entre semana aquí somos cuatro o cinco”, apunta el presidente de los placeros que se lamenta que “no podemos andar detrás del político de turno. No se lo toman en serio y cuando quieran hacerlo igual ya es tarde”.





Petición de información





Precisamente sobre este aspecto hace hincapié el grupo municipal de Podemos- Marea da Vila, que acaba de registrar una petición de información sobre la evolución del mercado ambulante ante la “paulatina perda de postos que se vén observando desde fai uns anos”. La portavoz morada, María de la O Fernández González, detecta una “falta de confianza” del ejecutivo en el mercadillo y rechaza la apertura de la zona al tráfico los martes y sábados. “É un erro enorme. Isto vai provocar a división do mercado e a súa mingua polo traslado a unha zona como Arcebispo Lago, que vai estar chea de obstáculos”.



Podemos apunta, como factores, a la "falta de aposta" del ejecutivo por el mercadillo, pero también a una ausencia de "planificación" en cuanto a la movilidad. En este sentido, la formación incide en que otros mercados ambulantes están recuperando la actividad previa a la pandemia, como los de Barro o Padrón, por lo que cree que la situación en Vilagarcía "ten que ver coas políticas". Al igual que los placeros, desde Podemos consideran que la actividad ambulante está ligada al al comercio. Por ello, María de la O Fernández insta al ejecutivo "a deseñar as políticas socioeconómicas de maneira global e cun enfoque multisectorial" y a "non deixar morrer o mercado".