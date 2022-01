Un plan estatal lleva la fibra de alta velocidad a 522 casas de Sobradelo, Faxilde, Cornazo y Carril

Un total de 522 viviendas de Vilagarcía contarán con internet de fibra de alta velocidad como muy tarde en el año 2024. La subdelegada del gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, y el alcalde de la ciudad, Alberto Varela, presentaron ayer el Programa de Universalización de Infraestruturas Dixitais para a Cohesión ÚNICO- Banda Ancha que promueve el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital y que, una vez que se ejecuten todas las fases previstas, tiene como objetivo llevar internet de alta velocidad a todas las viviendas de España en 2025.





El estudio realizado en Vilagarcía determinó que hay más de 150 “zonas blancas”, que no cuentan con banda ancha en la ciudad. Así pues ahora se intervendrá en 44 de ellas, por lo que la fibra llegará a viviendas particulares, empresas y también parcelas urbanizables. Varela explicó que los vecinos más beneficiados son los de la zona de Vilaboa, en Sobradelo, dado que esta fase del plan llegará a 223 casas. Le sigue Cornazo con 79 viviendas, Carril con 64, Faxilde con 54 y Cea con 30. Las 72 restantes se reparten entre Vilaxoán, O Sixto, A Lomba, Bamio, Trabanca Badiña, Trabanca Sardiñeira, Rubiáns, A Laxe y Fontecarmoa.





Los trabajos, tal y como confirmaron desde Subdelegación, ya están en marcha y el objetivo a medio plazo es poder extenderlos por las otras “zonas blancas” que hay en la localidad. “O goberno do Estado demostra así o seu compromiso cos retos da sociedade do século XXI. Nesta pandemia puidemos comprobar a necesidade do teletraballo e para iso fai falla unha boa conexión”, explicó el regidor socialista. En este sentido añadió que “tal e como non podiamos perder o tren a Madrid, tampouco podiamos perder o tren da conectividade” y agradeció que “o Estado non perdese o seu compromiso con esta cidade, como xa fai noutras cuestións como o paseo marítimo, por exemplo”.





La empresa encargada de realizar los trabajos en Vilagarcía será Telefónica dentro del plan que “es un compromiso con la digitalización y la lucha por el reto demográfico”, en palabras de Maica Larriba.





Fue precisamente la subdelegada la que puso cifras económicas respecto a las inversiones en este plan y habló de que en Galicia se invertirán un total de 30 millones de euros en estos años para mejorar los procesos de digitalización, sobre todo en las zonas rurales a las que no llega la fibra todavía.