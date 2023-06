El plan de movilidad tendrá que adaptarse a las tres entradas del nuevo centro de salud

El estudio de movilidad sobre el entorno del nuevo centro de salud, que debe elaborar el Concello, deberá adaptarse a las tres entradas con las que contará el edificio. Dos serán peatonales: La del propio ambulatorio y la del PAC, con acceso puntual de ambulancias; mientras que tercera será rodada a planta sótano, en principio solo para mantenimiento de las instalaciones.



Así lo explican desde la Xunta de Galicia, que apuntan que “por parte da Axencia Galega de Infraestruturas achegouse ao Concello o proxecto básico, que agora se está a desenvolver a nivel construtivo”. La administración autonómica “entiende” que Ravella “estará realizando o estudo de mobilidade comprometido coa información achegada” pero “non temos constancia do seu avance”. Recuerdan desde la Consellería de Infraestruturas que el convenio firmado en su día por Sergas y Concello de Vilagarcía establece que será este último el que “deberá realizar un estudo de mobilidade no entorno da parcela actualmente ocupada polo edificio da Comandancia da Mariña, co fin de ordenar a circulación rodada e peonil e as actividades permitidas na contorna ás necesidades requeridas para a necesaria circulación do transporte derivado do uso sanitario desta localización, como a correcta circulación de ambulancias e de usuarios do centro de saúde”.



Precisamente la ubicación del nuevo centro de salud, por estar rodeada de peatonales y por celebrarse en A Marina actividades como el mercadillo, fue motivo de polémica entre los socialistas y otros grupos políticos. A este respecto, desde el Concello aportaron un informe de la Policía Local que era favorable a esta ubicación, por tener cerca una salida hacia el Hospital y otras condiciones.