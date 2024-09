La planta de Sogama recibe 15 toneladas de basura orgánica al mes de Vilagarcía

La recogida de voluminosos es uno de los servicios que, con el nuevo contrato de la basura a cargo de Urbaser, ha mejorado las prestaciones respecto de lo que había anteriormente. La intención no es otra que la de evitar imágenes recurrentes en los últimos años en las calles como colchones, camas o mesas abandonadas sin control. Desde el Concello reconocen que en este aspecto todavía falta concienciación y que pese a que el servicio funciona todos los días eso no quiere decir que un ciudadano pueda abandonar cualquier día los enseres en la calle sin avisar previamente a la empresa. Tanto desde Urbaser como desde el propio Concello señalan que es “imprescindible” pedir cita previa, lo que pueden hacer cualquier día del año bien sea en el teléfono 986 501 617 o en la web medioambiente.vilagarcia.gal. Será ahí cuando le dirán qué día pasarán a recoger los enseres y en qué punto exacto deberán depositarlos. A mayores también existe el Punto Limpo de Pinar do Rei (gratuito para los empadronados en la ciudad) y que funciona lunes, miércoles y viernes de 10 a 14 y martes jueves y sábados de 10 1 4 y de 16 a 20:30.