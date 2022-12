La plantilla de Coinba acusa a la dirección de “falta de seriedade” tras confirmar que no pidió licencia de obra

Las trabajadoras de Coinba denuncian la “falta de seriedade” de la dirección de la empresa tras confirmar con el alcalde que no hay, en el Concello de Vilagarcía, ninguna solicitud de licencia para obras en la fábrica. La actividad lleva un mes paralizada por estos supuestos trabajos, pero Varela Paz les confirmó que no se llevó a cabo ningún trámite en la administración municipal.



“Esta información confirma, unha vez máis, as mentiras da dirección desta empresa e constatamos a falta de seriedade”, señalan desde la CIG, sindicato que representa a la plantilla, que agradece la “rapidez” con la que las recibió el gobierno local. Además del alcalde, Alberto Varela, estuvieron en la reunión la edil de Promoción Económica, Alba Briones, la portavoz del ejecutivo, Tania García, y el concejal vilaxoanés José María González.



“Levamos xa un mes coa paralización da actividade na fábrica de Vilaxoán”, lamentan desde la CIG, que critica que la dirección “segue a dar a calada por resposta” y desde Recursos Humanos le aseguran que se encuentra de viaje. “A día de hoxe, non obtivemos data de reunión coa empresa, despois de que a autoridade laboral nos dera a razón e lle denegase o ERTE por causas de forza maior, solicitado unilateralmente”, incide Mar Vila, delegada sindical de la CIG.



Para las trabajadoras, las obras iniciadas “semellan ser unha escusa por parte da xerencia para non afrontar as responsabilidades” y creen que lo que pretende es “dar portazo ña actividade da fábrica” con un “peche patronal encuberto”. Por ello, instan a la patronal a que retome “canto antes” la actividad laboral o que, si no, “negocio un ERTE real”.



Personal externo

Las trabajadoras denuncian que hay personal externo realizando “funcións propias do persoal de fábrica que está na casa”. Dan por perdida la campaña de Navidad, la más fuerte del año en cuanto a producción, lo cual afectará a sus salarios y consideran que “non podemos alongar moito máis o peche para non perder máis clientes e que leve á quebra”.



Por su parte, desde Ravella explican que a, día de hoy, ni Coinba ni personas vinculadas a la propiedad tienen solicitado licencia ante el Concello para ejecutar trabajo alguno en la planta de O Preguntoiro. El regidor explicó a las operarias los pasos que debería realizar la empresa para poder iniciar los trabajos que permitan adecuar las instalaciones a la normativa sanitaria. Los representantes municipales se interesaron por la situación de las 18 trabajadoras, que se encuentran preocupadas por las semanas que llevan sin trabajar y por la incerteza sobre si volverán a hacerlo. Varela instó a la dirección a reunirse con ellas. Además, los miembros del gobierno mostraron su solidaridad y comprensión con la plantilla.