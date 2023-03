La Plataforma en defensa da cría denuncia el "monopolio" de los percebeiros

La Plataforma en defensa da cría vuelve a manifestar su descontento con la situación que está generando las limitaciones a la mejilla y acusan a los percebeiros de buscar el monopolio. En este sentido, señalan que desde este sector pueden ir al cien por cien de la costa y “ademais conseguiron expulsar aos bateeiros do 16 por cento do litoral. Cambia o conto cando se enuncian as cousas dunha maneira menos sesgada”, se preguntan desde el colectivo arousano.



La plataforma también rechazan las acusaciones de no estar regulados. “A extracción de mexilla está rigorosamente regulada, entre outras, pola Orde do 26 de outobro de 2000 e en canto á normativa á que están sometidos os percebeiros sería bo que un auditor imparcial revisase tanto os plans de xestión como os informes técnicos”, señala el colectivo, que incide en que son los propios percebeiros los que deciden si se aumentan o no el número de profesionales en sus planes.



“Parece que o único obxectivo das confrarías é converterse en propietarias de todo o litoral”, señalan los bateeiros, que creen que los pósitos buscan otra “fonte de ingresos” vendiendo la mejilla.



“Por último, pero importante, sería bo que deixasen de monopolizar o discurso da heroicidade. Percebeiros e bateeiros traballan nas mesmas pedras, pero mentras uns deben moverse con sacos de mexila de moitos quilos, co risco intrínseco que conleva, outros sacan un par de quilos e basta”, señalan. El conflicto no parece, pues, perder intensidad.