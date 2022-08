Poca clientela en el primer día de los puestos enviados a A Peixería: “Ojalá la obra acabe pronto”

Poca clientela, muy poca, en el primer día de los puestos del mercadillo trasladados desde Alexandre Bóveda al interior de la Praza da Peixería. Aunque el martes es la jornada más floja en cuanto a asistencia frente al sábado el sentir de los vendedores a los que les tocó vender su mercancía en el interior de la instalación municipal era común: “Ojalá las obras acaben pronto y nos pongan en otro sitio”. Y es que el gobierno local ha tomado esta decisión de mover una vez más a los ambulantes por las obras de humanización de la calle Arzobispo Lago. Será ahí –como así señalaba estos días el ejecutivo socialista– donde se prevé que se coloquen los puestos de una de las líneas que hasta ahora podía encontrarse en Alexandre Bóveda cuya reapertura al tráfico rodado ha generado una oleada de críticas entre los vendedores, clientes y también partidos de la oposición.



Ahora es la formación Podemos la que señala que la convivencia del mercado con el tráfico rodado es “un dos exemplos máis graves da improvisación e falta de planificación do goberno local”. Su portavoz, María de la O Fernández, considera que la decisión adoptada por el ejecutivo socialista “é perigosa para a mobilidade peonil, ademais de ter consecuencias negativas para un mercado de tanta entidade como o que se celebra en Vilagarcía”. Es por ello que exigen que “o goberno local explique se no seu modelo de cidade ten cabida unha tradición de tanta importancia socioeconómica como o mercado dos martes e dos sábados”. De hecho entiende María de la O Fernández que “non podes presumir dun modelo de cidade para os peóns cando abres ao tráfico precisamente a zona que tradicionalmente se mantiña peonil durante os martes e os sábados”.



El gobierno local justifica la convivencia de tráfico y mercado con el hecho de que mantener abierto Alexandre Bóveda es “esencial” para garantizar la fluidez de la circulación en el centro urbano. Además señala que los puestos movidos a A Peixería rechazaron otras alternativas que el Concello puso sobre la mesa. Sobre esto María de la O Fernández opina que “bota balóns fóra ao culpabilizar aos ambulantes, comercio local e veciñanza da falta de planificación e improvisación coa que se dirixe a área de urbanismo”.



La formación política Podemos considera “inaudito” qeu el gobierno local “non asuma que esta é unha decisión propia que non figuraba en ningún dos seus programas e cando afirma que esta é unha demanda cidadá o que fai é amosar a inopia na que vive un equipo de goberno que se parapeta na súa maioría absoluta e non sabe que pensa realmente a veciñanza”.