Podemos acusa de “pasotismo” a la edil de Urbanismo por los desprendimientos en O Castriño

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila acusa a la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, de “pasotismo” por actuar con retraso en relación a los desprendimientos en el parque Valdés Bermejo. Recuerdan desde la formación que lidera María de la O Fernández González que ya en junio de 2020 preguntaron por este asunto en el Pleno y que la respuesta fue que el Concello ya había contactado con una empresa para realizar una intervención “consistente nunha serie de catas e a colocación duns bulóns”.





Por entonces, María Mochales informó de un plazo aproximado de un año para definir la solución definitiva para evitar nuevos desprendimientos. Sin embargo, casi año y medio más tarde “e tras unha nova pregunta” de la edil de Podemos en el pleno de noviembre, una resolución de Alcaldía firmada el 10 de diciembre adjudica la realización de un estudio geotécnico.





“Non damos creto ao pasotismo do goberno local nesta cuestión”, indica María de la O Fernández, que teme que “se non chegamos a preguntar” el ejecutivo “seguiría sen actuar”. Por ello, los morados creen que la edil de Urbanismo “ten que aclarar se enganou á oposición coa súa resposta no Pleno de xullo de 2020”. Fernández González incide en que “a reconstrución da senda e muro de contención”, que sufrió un derrumbe en marzo de 2020 tras un temporal, “é necesario realizala coa maior urxencia posible, para evitar unha maior degradación e inestabilidade do terreo e poder abrir ao tránsito” la zona. Podemos destaca el retraso a la hora de actuar en uno de los espacios “máis queridos pola veciñanza”.