Podemos acusa a Varela de "despilfarrar" dinero público en un vídeo "electoral"

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila denuncia que el gobierno local va a invertir 16.400 euros en un vídeo promocional sobre actuaciones realizadas en materias de Mobilidade y Turismo, que los morados tachan de “propagandístico”.







La actuación fue aprobada en agosto por Xunta de Goberno Local y con un plazo de ejecución de cinco meses, por lo que desde Podemos tienen claro que se trata de “parte da campaña electoral do PSOE” pero pagada con “cartos dos petos dos vilagarciáns e vilagarciás”.







La portavoz de los morados en el Concello, María de la O Fernández, advierte de que “as súas campañas que as pague o PSOE” y señala que la justificación de la inversión en la propia acta “contén moita palabrería, tratando de xustificar o inxustificable”. Pero Fernández González va más allá y circunscribe el vídeo a las “dudas” que tienen los socialistas, ante las críticas que generan las actuaciones en materia de Urbanismo. Así, la edil señala que el PSOE “precisa dun vídeo propagandístico para dicirlle aos vilagarciáns que teñen que pensar da súa cidade, como si non a vivíramos cada día” . La formación augura al vídeo un recorrido similar a la campaña de la caca gigante.





"Máis que un goberno que xestiona parece que o equipo de Alberto Varela é unha axencia de marketing", sentencia María de la O Fernández, que pide que "as películas do PSOE que as pague o PSOE".