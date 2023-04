Podemos anuncia una propuesta para la puesta en valor de los molinos de A Coca

Podemos- Marea da Vila anuncia que llevará en el programa electoral una propuesta de puesta en valor de los molinos del parque de A Coca, pero también de reparación de los elementos patrimoniales de acceso, como el puente de piedra hasta A Laxe. Fue una de las conclusiones que salió de la reunión que la formación mantuvo con la asociación vecinal que preside Óscar Rey, que les trasladó quejas por la falta de iluminación del nuevo pumptrack o de un vallado que impida que los coches aparquen sobre él.

"Moita presa para sacarse a foto no pumptrack, pero o Concello aínda non o puxo a punto", indica la candidata a la Alcaldía de los morados, María de la O Fernández, que también considera que tanto el parque como el entorno requieren de una intervención global, por lo que su intención es "actuar integralmente para corrixir a desfeita que supuxo o abandono da zona por parte do equipo de Alberto Varela".

Fernández González señala la prioridad del asfaltado de Rodrigo de Mendoza, "cuxo deterioro vai ir a máis" y reprocha a los socialistas "que se anuncien novos proxectos cando se é incapaz de manter o que temos". Su objetivo de gobierno es resolver esta situación.