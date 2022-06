Podemos califica de “ineficiente” la comunicación del gobierno local sobre la feria Cidade de Libro

La formación Podemos califica de “ineficiente” la comunicación que el gobierno local está haciendo de la programación de la feria Vilagarcía, Cidade de Libro. El partido lamenta que “todo na comunicación desta feira é un despropósito. Primeiro anúnciase a súa celebración con 15 días de antelación e, a unha semana do seu inicio, aínda non sabemos os horarios e a programación detallada”. De hecho la portavoz, María de la O Fernández, duda del compromiso del gobierno local con el evento puesto que “o PSOE parece estar facendo todo o posible para que sexa un fracaso en vez de traballar para que se converta nunha referencia de cara a novas edicións”. Entienden desde Podemos que “se queremos posicionar esta feira é importante que se planifique e comunique con antelación de tal maneira que pase a formar parte da axenda anual dsa persoas que acoden a este tipo de citas”. De hecho María de la O Fernández insiste en que “a implicación do sector do libro vilagarciá e do tecido cultural é fundamental para que funcione, pero non só na participación na feira, senón tamén no período de preparación”. Cree la formación que el Concello solo pensó en un nombre que funcione como gancho, pero que “carece dunha perspectiva global e dun concepto da feira”. De hecho indican que “do que sabemos neste momento botamos en falta espazos máis centrados na creación e a dinamización cultural. Sería interesante incluír formatos que motiven a participación da veciñanza e novos creadores, como lecturas colectivas ou “slam poetry”.