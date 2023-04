Podemos censura la política de rehabilitación de Varela y promete que Vilagarcía dejará de ser "unha cidade valada"

Podemos-Marea da Vila considera "inexistentes" las políticas de rehabilitación y conservación por parte del gobierno de Varela y denuncia la conversión de Vilagarcía en una "cidade valada" en relación a las múltiples zonas protegidas por vallas durante estos años a causa del riesgo que elementos de las fachadas puedan desprenderse y afectar a algún peatón. La candidata a la Alcaldía, María de la O Fernández, critica que "a única vía que atopa o PSOE" sea la de sancionar y considera que, en su lugar, se debería informar sobre “as múltiples liñas de axudas existentes e aportando o seu grao de area”.

De igual modo, la edila señala el “escaso desenvolvemento das zonas ARI de Vilagarcía”, lo que achaca al “desleixo do actual goberno”. En este respecto, Fernández anuncia “a creación dunha oficina de rehabilitación municipal” como parte de su propuesta de vivienda, que será anunciada en las próximas semanas y que cataloga como “moi ambiciosa”. La candidata avanza dos ejes primordiales y diferenciados, la rehabilitación de inmuebles, “do que as zonas ARI son a referencia e co obxectivo da recuperación do Castro, en estado paulatino de abandono”, y la “rehabilitación enerxética co impulso de fondos europeos”.

En este sentido, la formación explica que “estas políticas supoñen un beneficio colectivo, porque melloran a imaxe da vila, pero, ademais, tamén xeran emprego, aforro económico, facilitan a transición enerxética, melloran a calidade de vida das persoas e favorecen o acceso á vivenda”.