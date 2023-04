Podemos critica que la Fundación "está a lastrar o desenvolvemento deportivo" de los clubes de Vilagarcía

Podemos-Marea da Vila critica el papel de la Fundación y considera que “está a lastrar o desenvolvemento do potencial deportivo dos clubes de Vilagarcía”, según indica la candidata a la Alcaldía, María de la O Fernández. La edila mantuvo un encuentro con la Agrupación Atlética Mazí, de donde destacó “o estado descoidado das pistas e das instalacións” por falta de un mantenimiento continuado, según asegura. Además, la alcaldable estima prioritario trabajar para la recuperación de la homologación de la pista y que se puedan celebrar competiciones en el municipio, por lo que propone “un plan para a posta a punto das instalacións” para que estén en condiciones óptimas de uso.

Asimismo, la concejala de Podemos señala “o deficitario mantemento” como uno de los motivos por los que se tuvieron que invertir 34.000 euros en la compra e instalación de una nova jaula de lanzamiento “que se terían aforrado se o coidado da mesma fose o axeitado”. Además, Fernández hace alusión a la "falta de diálogo" como una de las principales explicaciones de esta situación. Entre los desperfectos, la formación pone como ejemplo "o estado do almacén e a sala de xuíces, cheas de humidades e entradas de auga, ou as duchas que non distribúen auga quente e nunca se usaron”, eso a pesar “dun arranxo recente pero inapropiado”, añade.

En esta línea, la alcaldable indica que “dende a Agrupación Atlética Mazí coinciden con outros clubes nas queixas respecto á relación coa Fundación de Deportes”, en especial en lo relativo a la obtención a subvenciones y al bajo importe económico de las mismas, según explica. “Non pode ser que as subvencións que se habilitan a través da Fundación de Deportes sexan as de máis difícil acceso entre as distintas administracións”, afea Fernández.

La portavoz de la formación morada hace hincapié en señalar al deporte como factor "dinamizador da actividade socioeconómica da na nosa Vila”, como durante esta Semana Santa con las numerosas competiciones de fútbol y baloncesto, mayoritariamente, aunque sostiene que “é fundamental planificar, diversificar e desestacionalizar este tipo de eventos co fin de chegar máis e mellor a distintos públicos. Temos que aproveitar a magnífica situación de Vilagarcía para converternos no referente deportivo provincial”, concluye.