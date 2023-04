Podemos defiende la descentralización de las actividades culturales en Vilagarcía

Podemos-Marea da Vila apuesta por la descentralización de las actividades culturales y el impulso del talento local y lamenta que la programación del ciclo de conciertos "Agora vermú" no llegue a todas las parroquias. La candidata a la Alcaldía, María de la O Fernández, recuerda que en 2019 este formato se desplazó a lugares como “Vilaxoán, Trabanca Badiña ou a Coca, chegando a programar sete concertos fronte aos catro deste ano” y lamenta que la “descentralización de eventos por parte de Alberto Varela fora flor de un día”. Asimismo, la formación lamenta la ausencia de un plan alternativo en caso de lluvia y advierte del “caos do ano pasado no concerto do Piñeiriño cando tivo que improvisarse un novo lugar para o concerto de maneira improvisada”.

En esta línea, Podemos propone “a desestacionalización e descentralización de actividades como un eixo das súas políticas culturais”. Así, la candidata apuesta por “levar tamén outro tipo de formatos como as exposicións, tanto en locais culturais como na rúa”. “Apostar polos grupos e artistas locais e da comarca é, ademais, unha forma de enriquecer a oferta cultural, dar soporte a creadores e dinamizar a cultura propia”, añade. Como conclusión, María de la O Fernández considera que “o obxectivo da concellería de Cultura non debe limitarse ao ocio nin os grandes eventos, como ocorreu durante estes anos en Vilagarcía, senón facilitar a aparición e desenvolvemento das propostas dunha veciñanza cun enorme talento”.