Podemos denuncia que Aralia incumple el convenio del SAF y pide a Alberto Varela que actúe

Podemos Vilagarcía advierte de que la firma Aralia incumple el convenio del Servizo de Axuda no Fogar después de mantener un encuentro con el comité de empresa. Dice la formación que lidera María de la O Fernández que “a empresa aínda non actualizou as nóminas das traballadoras segundo o IPC, senón que ademais lle está a furtar tempo de servizo ás usuarias”. Algo que –consideran desde Podemos– de “extrema gravidade”. Es por ello que Fernández pide al alcalde, Alberto Varela, que actúe “ante o incumprimento reiterado”. La portavoz y candidata a la Alcaldía de Podemos recuerda que esta cuestión fue llevada a Pleno en varias ocasiones, pero “aínda así non temos claro de que lado está o alcalde porque sempre se limita a botar balóns fóra”. Podemos apunta a “continuos incumprimentos comprobados pola propia inspección de traballo” e insiste en que es grave que “o Concello non actúe”. Recuerda Podemos que el SAF se gestiona a través de Aralia “porque así o decidiu o Concello”.