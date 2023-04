Podemos impulsará una red de baños públicos y accesibles

Podemos- Marea da Vila anuncia, como una de sus propuestas de campaña, la creación de una red de baños públicos y accesibles en puntos estratégicos de Vilagarcía. La financiación de su mantenimiento se haría con la inserción de publicidad, realizando una modificación de la ordenanza de aprovechamiento del espacio públioc.



"Falamos moito de humanizar as rúas, pero non as dotamos dos elementos necesarios para que isto sexa así", explica la candidata a la Alcaldía, María de la O Fernández. Frente a esto, los morados se marcan como objetivo hacerle a los vecinos "a vida máis cómoda".

Podemos incide en una serie de zonas por las que la gente acostumbra a caminar distancias pero "que non están dotadas de servizos esenciais, como poden ser os baños públicos". Una descripción en la que encaja el Paseo Marítimo, aunque desde la formación que lidera María de la O Fernández inciden en que su intención no es que se limite al verano y recuerdan, en este sentido, que el verano anterior "se improvisaron uns baños que nin cumprían coa lei de accesibilidade".

La alcaldable considera también necesario este servicio en otros puntos, como las zonas peatonales o el Paseo a Canelas. "Vemos como as humanizacións se enchen de elementos inncesarios, como obstáculos de formigón ou a ringleira infinita de bancos" pero sin embargo "carecen de elementos esenciais como baños públicos".

El objetivo de esta medida, incide Fernández González, es "facilitarlle a vida á xente, sobre todo ás persoas maiores e ás familias con menores". Proponen que la red sea de gestión municipal y con un mantenimiento "óptimo e continuado para o seu uso", por lo que realizará, si gobierna, una modificación de la ordenanza de aprovechamiento de espacios públicos para facilitar la inserción de publicidad. Además, la candidata a la Alcaldía por Podemos cree que este modelo debería extenderse a otros elementos urbanos, como las marquesinas, que ahora se encuentran, dice, en un estado "ruinoso".