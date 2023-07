Podemos lamenta que prevalezca "repartirse postos e salarios" y acusa a la izquierda de la Corporación de "fracasar"

Podemos lamenta que "faltara vontade" para pactar un goberno de coalición de izquierdas y acusa de "falta de valentía" al BNG, que "tivo nas súas mans" entrar en el ejecutivo. Asimismo, los morados, que ya no están en la Corporación, lamentan que "o único que coñezamos deste pacto son numero de liberacións, slarios e cero propostas para Vilagarcía".

La portavoz de Podemos, María de la O Fernández, señala que "os números daban para un goberno de coalición das esquerdas, pero que temos é un pacto de salarios entre o PSOE e o PP". Acusa a socialistas y populares de "repartirse postos e salarios coa connivencia do BNG".

Además, Fernández afea que parezca que "nas conversas sobre os próximos catro anos de Vilagarcía non se falara de propostas nin liñas de goberno". Consideran desde Podemos que este pacto "avergoña" a PP y PSOE y ponen como prueba que no trascendió antes de las elecciones generales.

Fernández González es también dura con la postura del BNG. "Como é posible que teñas nas túas mans entrar no goberno e o que fagas é cruzarte de brazos para mirar como o PSOE pacta co PP?", se pregunta la portavoz morada. Desde Podemos piden a los nacionalistas que expliquen "o seu papel nesta sinrazón".

Sobre la subida de salarios, Fernández González considera que un quince por ciento no está "xustificado" y no se muestra optimista con que estas liberaciones "se correspondan co desempeño nalgunhas áreas, tal e como aconteceu no anterior mandato". Además, piden que se argumente el nuevo cargo de confianza del PSOE relativo a la gerencia de Urbanismo.

Podemos cree que hay una "oportunidade perdida" al no alcanzarse un "goberno de toda a esquerda, que sería moito máis representativo do que a veciñanza votou o pasado 28M" y cree que esta situación es un "fracaso absoluto da esquerda na Corporación", al no tener alcanzado un pacto programático.

"O BNG demostra que obtivo dous concelleiros para facer o mesmo que fixo no anterior mandato cunha soa concelleira, absolutamente nada", señala María de la O Fernández.