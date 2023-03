Podemos-Marea da Vila pide a Rueda que se reúna con el sector bateeiro

La formación vilagarciana Podemos-Marea da Vila pide al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se siente a hablar con el sector bateeiro para poner fin al conflicto de la mejilla. La portavoz de la formación, María de la O Fernández, entiende que "poñer fin ao conflito da mexilla é cuestión de vontade política". En un vídeo difundido en las redes sociales Fernández señala que su formación "secunda as peticións do sector para que Alfonso Rueda os escoite". La portavoz y candidata a la Alcaldía de Vilagarcía pone en valor "o mexillón como un dos produtos máis populares das nosas rías" y lo señala como "motor socioeconómico para Galicia e moitas familias que viven da súa extracción e a súa transformación".

María de la O Fernández acusa a la Xunta de Galicia de "dividir ao sector do mar". En este sentido la formación manifiesta que "sabemos que o PP estaría máis contento privatizando o mar, e que en vez de que este sexa traballado pola xente das bateas ou as mariscadoras, estivese en mans de grandes empresas". De hecho ponen de ejemplo la fracasada Lei de Acuicultura para advertir de que "a xente do mar non se rende". Podemos insiste en que "pese a quen lle pese o mar seguirá sendo un ben colectivo dos galegos e galegas, un motor socioeconómico que vertebra milleiros de vidas e que forma parte da nosa máis fonda identidade".