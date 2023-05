Podemos propone crear una Casa das Mulleres como espacio de encuentro de colectivos y redes feministas

Podemos-Marea da Vila propone la creación de una Casa das Mulleres en Vilagarcía –como la que ya existe en Santiago– que sirva de espacio para el encuentro y convivencia de los colectivos y en la que se realicen actividades que favorezcan la creación de redes feministas. Miembros de la candidatura que lidera María de la O Fernández mantuvieron un encuentro con representantes del colectivo feminista O Soño de Lilith para conocer de primera mano sus demandas. Fernández expone que “a educación feminista é a mellor ferramenta para a igualdade e acadar unha sociedade mellor” y destacó que gracias al trabajo realizado por O Soño “Vilagarcía é moito máis dinámica e está máis comprometida coa igualdade”.



En referencia al Festivala –que organiza O Soño de Lilith– la candidata recuerda que “o colectivo puxo no foco a necesidade de que as mulleres artistas sexan tamén protagonistas das actividades culturais de Vilagarcía, polo que garantimos un maior compromiso por parte do Concello cando gobernemos”. La alcaldable coincidió con O Soño en la importancia de la educación. “Como mestra son consciente do labor fundamental que podemos desenvolver nos centros de ensino para promover a igualdade, a través dunha educación feminista que nos converta nunha sociedade mellor”.



También apuesta Fernández por “abordar a necesidade dunha verdadeira educación sexual e desenvolver campañas que promovan unha relación san cos corpos e favorezan un mellor desenvolvemento vital”. Para eso –indica la candidata– “debemos ser valentes tamén coas campañas que se realizan dende o Concello a través de contidos que chamen a atención, pero tamén que sexan claros e accesibles”.



La candidata a la Alcaldía de Vilagarcía por Podemos-Marea da Vila se comprometió a “dotar de maiores recursos a loita contra as violencias machistas e máis ferramentas de acompañamento ás vítimas para saír da situación de violencia e poder disfrutar de vidas libres e dignas” si llega al gobierno de Ravella tras el 28 de mayo.