Podemos propone incrementar las superficies arboladas en Vilagarcía

Podemos-Marea da Vila propone incrementar las superficies arboladas en Vilagarcía de forma paulatina. La formación que lidera María de la O Fernández entiende que es necesario adaptar la ciudad a la situación de aumento de temperaturas debido al cambio climático. Recuerda Podemos que el pasado mes de agosto ya presentaron una propuesta en este sentido, pero que "o equipo de Alberto Varela non fixo nada ao respecto". Considera la formación que "imos tarde" y que "estes últimos catro anos foron anos perdidos ao respecto". María de la O Fernández entiende que "as árbores son elementos naturais imprescindibles para a nosa saúde e benestar". En este sentido apuesta por llegar de forma paulatina a la recomendación de la OMS de un árbol por cada tres habitantes y de diez a quince metros cuadrados de zona verde por habitante. La candidata a la Alcaldía cree que sería interesante empezar por extender "o piñeiral da praia da Concha ao logo do paseo marítimo" y recuerda que esta es una demanda "xeralizada, sobre todo das persoas maiores que requiren zonas de sombra".