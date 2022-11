Podemos revela que el Estado hará un informe sobre la pérdida de arena en O Preguntoiro

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila revela que el Gobierno del Estado tiene previsto realizar, durante este último trimestre del año, un estudio de la dinámica del litoral de Vilaxoán para buscar una solución a la pérdida de arena en O Preguntoiro.





El diputado de Galicia en Común, Antón Gómez Reino, realizó una pregunta en el Congreso sobre la pérdidas recurrentes de arena en la playa vilaxoanesa. En la respuesta, se comunica la intención de hacer un estudio durante este mismo año.





“Vemos con optimismo que o Goberno do Estado se comprometa por fin a achegar unha solución definitiva á perda de area da praia do Preguntoiro”, señala la portavoz de Podemos, María de la O Fernández. La formación considera que el siguiente paso lo tiene que dar el gobierno local, solicitando una reunión con la Dirección Xeral da Costa e o Mar, con el objetivo de garantizar el avance de los trabajos e informar sobre su evolución.





“Parécenos que o alcalde debe interesarse e confirmar o inicio da realización do ewsstudo de Dinámica do litoral e informar á veciñanza sobre esta cuestión”, asegura Fernández González. La edil advierte de que “tanto a nosa formación como a veciñanza estaremos atentas ao relativo a estes traballos” para que la solución llegue "á maior brevidade posible e estea en consonancia coas conicións medioambientais e as actividades que se desenvolven na zona". Además, la portavoz de Podemos insiste en la necesidad de "traballar para mellorar a situación do conxunto dos areais da vila".