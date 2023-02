Podemos urge a los socialistas a hacer "os deberes" con la Plaza de Abastos de Vilagarcía

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila insta al gobierno local a convocar una reunión para comenzar a planificar con los comerciantes la nueva etapa de la Praza de Abastos. La formación morada recuerda que el reglamento aprobado en el Pleno tiene un año para su implantación, por lo que urge al ejecutivo a acompañar a los placeros en este proceso y hacer “efectivos os compromisos que levan tempo pendentes” y que consideran “fundamentais”.



“A Praza de Abastos require do compromiso do conxunto de actores que teñen parte nela, pero principalmente do goberno local”, indica la portavoz morada, María de la O Fernández, que insta al equipo de Varela a “non deixear os deberes para o final, como acostuman a facer”.



La formación insiste en que el diálogo prometido por la poravoz del gobierno, Tania García, “debe comezar xa”.



Taquillas de frío



Se refieren, por ejemplo, a las taquillas de frío para guardar la compra, el reparto a domicilio, las máquinas de hielo o cámaras frigoríficas o las campañas dinamizadoras. Fernández González solicitará una reunión con la edil de Promoción de Económica, Alba Briones, para abordar estas y otras demandas de los placeros.

En este sentido, Podemos quiere tratar los problemas de aparcamiento, pero también cuestiones del reglamento que les preocupan, como la poca claridad a la hora de abordar el derecho a las vacaciones de los comerciantes, ya que creen que la forma de contabilizar la asistencia no queda muy clara.