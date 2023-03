Podemos Vilagarcía afea al PSOE que rechace subir los convenios con asociaciones según el IPC

Podemos-Marea da Vila, por medio de su candidata a la Alcaldía de Vilagarcía, María de la O Fernández, lamenta "que o PSOE rexeitara subir os convenios cos colectivos segundo o IPC", pese a que la formación registró una propuesta en este sentido para los presupuestos del 2023 "que aínda non foi tratada, pero entendemos que non foi aceptada", al igualarse las cantidades a las den anterior ejercicio.





El grupo municipal considera que el Concello "debería ser consciente do que supón o incremento do IPC para estas entidades", que colaboran en trabajos "tanto de coidado e xestión como de dinamización dos espazos socioculturais de Vilagarcía". Asimismo, Fernández sostiene que el gobierno local debe sentarse con los colectivos para "mellorar algúns aspectos" como puede ser que "as axudas non sexas acumulables dun ano para outro", algo que impide a estas asociaciones hacer una "planificación máis ambiciosa", añade.





De igual manera, la candidata de Podemos recuerda que lleva manteniendo encuentros con diversos colectivos y asociaciones vecinales durante las últimas semanas con el objetivo de conocer sus demandas, habiendo ya mantenido conversaciones con entidades de A Torre, O Piñeiriño, Faxilde y A Escardia. Asimismo, avanza una próxima reunión con la asociación de Sobradelo.