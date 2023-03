Podemos Vilagarcía lamenta que el albergue de Carril continúe cerrado a las puertas de Semana Santa

Podemos-Marea da Vila denuncia que el albergue para peregrinos de Carril sigue cerrado a las puertas de la Semana Santa. En este aspecto, la formación pregunta al Concello si el edificio continúa sin amueblar y si existe algún compromiso en firme por parte de la Xunta para efectuar esta inversión e incluir al servicio de Carril en la red pública de albergues del Camiño.

La candidata a la Alcaldía del grupo municipal, María de la O Fernández, subraya que "de momento o albergue é só un edificio pechado", algo que lamenta al encontrarnos en las proximidades de Semana Santa. Asimismo, la concejala arremete contra el gobierno local, al afirmar que “estamos ante outro exemplo de que ao PSOE o que máis lle interesa é a foto de inauguración” y afea que “a foto se fixera en novembro e a finais de marzo o albergue continúe sen abrir”.

Fernández critica que estas cuestiones no fueran gestionadas de manera eficiente “para que a finalización das obras pudiese significar a apertura do albergue” y siente que las instalaciones no se puedan emplear en Semana Santa. Además, insta al Concello a “informar sobre a situación” y a trabajar con “maior dilixencia” para que el albergue abra sus puertas antes de la temporada estival. “Outra cousa suporía un estrepitoso fracaso respecto á debida colaboración entre administracións”, concluye la alcaldable de Podemos.