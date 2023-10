¿Puede quedarse Vilagarcía fuera de la gratuidad del transporte para mayores de 65 años?

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha decidido poner la venda antes que la herida ante el temor de que la Xunta de Galicia deje fuera a la capital arousana en la gratuidad del transporte interurbano para mayores de 65 años. “Que non nos marxinen”, declaró el socialista. Y es que Varela entiende que el transporte urbano de Vilagarcía –cuya competencia es de la Xunta de Galicia– también debe contar con esta bonificación para los mayores de 65. “Non é de recibo que sexa gratis para alguén ir ata Vilanova e non para un de Bamio ir ata Vilaxoán”, explica el primer edil.



El regidor vilagarciano teme que pase lo mismo con este nuevo anuncio de la Xunta que lo que ocurrió con la denominada Tarxeta Xoven, que ofrecía bonificaciones para los jóvenes en el uso del transporte interurbano. En esa ocasión Vilagarcía se quedó fuera. “Esperemos que agora, á espera de coñecer ben os requisitos e as características do anuncio, non aconteza o mesmo”, advirtió Varela.



El alcalde recordó que solo los municipios con más de 50.000 habitantes –que no es el caso de Vilagarcía– están obligados a contar con un transporte urbano propio. “A administración autonómica ten a obriga de cohesionar todo o territorio. Se o argumento para establecer esa gratuidade é dicir que é para que a poboación rural poida ir ao Hospital. Os de Vilagarcía non o merecen tamén”, se pregunta. Entiende el socialista que “non poden marxinar aos maiores de Vilagarcía con esta medida”.



Varela hizo un repaso de las acciones que el gobierno municipal que preside realizó en materia de movilidad en los últimos años. “Financiamos con 45.000 euros o servizo de VaiBus e tamén o do autobús ao Hospital do Salnés”, recordó.



Criticó duramente la política de gestión en materia de movilidad de la Xunta de Galicia. “Co plan de transportes demostraron que non eran ambiciosos dabondo. O que deben é darlle unha volta ao transporte público. Non pode ser que sexa máis fácil chegar a Madrid en tren que facelo en autobús a O Grove”, recriminó el regidor socialista. También habló en concreto de la situación del transporte escolar, por ejemplo, en el IES de Carril. “Non hai dereito a que o alumnado tarde 45 minutos en chegar de Carril ata Vilagarcía. Non pode ser”, zanjó.



Varela también se mostró preocupado por el hecho de que en el Presupuesto de la Xunta para el año 2024 no haya ni un solo euro reservado para ejecutar las obras de la estación intermodal. “Non está por ningún lado”. Indicó que “nós conseguimos os terreos necesarios para facilitar o traballo o máximo posible. Agora o que parece é que teremos que seguir esperando”.



Entiende Varela que “todo é cuestión de vontade política”.



Informe de la EDAR



Respecto a la documentación que falta por entregar para la ampliación de la EDAR de Tragove el primer edil señaló que es “un informe de Costas, que pide que expliquemos debidamente por que a ampliación debe ir nese sitio”. Reconoció que “a veces as cousas da administración van máis lentas do que nos gustaría”.