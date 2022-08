La polémica desnudez: Vía libre a los nudistas en las playas

El verano es el momento en el que los cuerpos se muestran con mayor desinhibición. Pero todo tiene un límite, o al menos eso opina una parte de la población. El nudismo es motivo de polémica en muchos puntos del territorio español y el debate también ha llegado a Vilagarcía.





Todo comenzó hace un par de días en Vilaxoán, con la detención de una pareja cuya actitud dio lugar a un altercado vecinal. Los jóvenes, que eran nudistas, se encontraban en la playa de Ponteán cuando comenzó la discusión.





La situación se fue de madre y acabó en insultos a vecinos y polícías, intento de fuga, negativa a identificarse e incluso una agresión a los agentes. Más allá de estos hechos, que sí son delictivos y por los que tuvieron que responder ante el juez, la polémica que se generó en las redes giró en torno a la desnudez.





Y aquí es donde entra la legislación, que en ningún momento prohíbe en España el nudismo. Ir desnudo en playas e incluso en espacios públicos, no estaría regulado. Sin embargo, existen ordenanzas en municipios como en Las Palmas de Gran Canaria, donde se establece dicha restricción. No es el caso de Vilagarcía, ni de ningún municipio de la comarca de O Salnés. En la ordenanza de Sanxenxo, restrictiva sobre comportamientos como orinar en la playa, no establece ningún tipo de norma sobre los cuerpos desnudos. En la de O Grove sí que hacen referencia al nudismo, pero en todo caso habla de “zonas preferentes”, no de prohibiciones.





En Vilagarcía lo explican. “No existe una ordenanza que regule esa actividad, entre otras cosas porque el nudismo en España no es ilegal y, para regularlo, sería necesaria una ley orgánica”, señalan fuentes municipales





Presencia de perros

Inciden también desde el Concello que el problema en Vilaxoán “no fue por hacer nudismo, sino por el altercado protagonizado por unos nudistas con vecinos y con la propia Policía Local”. Otro punto polémico es la presencia de perros en las playas. La ordenanza sí que es muy clara en este sentido y señala la prohibición de las mascotas en temporada de baño en los arenales que no son específicos para canes. Muy cerca de O Preguntoiro, precisamente, se encuentra O Castelete.