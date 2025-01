El PP considera “insuficientes” las actuaciones programadas para el circuito de radiocontrol

El PP de Vilagarcía califica de “insuficientes” los 2.600 euros que el gobierno local tiene previsto invertir en el castigado circuito de radiocontrol de Trabanca Badiña. Los conservadores –que visitaron las instalaciones– sostienen que el circuito necesita otras mejoras para volver a acoger competiciones oficiales.



El PP entiende que las actuaciones previstas por el ejecutivo de Varela no son un proyecto para recuperar la pista, sino simplemente unas tareas de mantenimiento que “debieron haber hecho durante estos cuatro años”. Recuerdan que “el circuito lleva abandonado desde el año 2021. Las instalaciones están en mal estado y necesitan una renovación completa. La pista no va a recuperar el nivel para acoger competiciones oficiales. Solo se va a cortar hierba”.



Los populares señalan que además de cortar la hierba es necesario que se arregle la pista, que se renueve la grada, que se vuelva a instalar la megafonía y también ejecutar diferentes mejoras en los servicios de luz y agua, además de ser preciso reforzar el cierre para evitar que entren a robar. La formación liderada por Ana Granja lamenta que no se haya actuado antes y que ahora sea necesario realizar más actuaciones. “Si hubieran actuado antes y la pista no quedase abandonada muchos de los problemas actuales no habrían aparecido. Lo que eran pequeñas inversiones, ahora saldrán más caras”, declaran.



De ahí que desde el PP reclamen una renovación completa del circuito. Una actuación que definen como “estratégica”, dado que supondría una gran oportunidad para aumentar la oferta deportiva y turística de la capital arousana acogiendo posibles campeonatos y eventos.