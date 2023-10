El PP critica el mal estado del parque de A Compostela y apunta a que es “un perigo para os nenos”

El PP denuncia el mal estado del parque de la playa de A Compostela apuntando a que “é un perigo para os máis pequenos”. Señalan los conservadores que los materiales son “moi antigos” y que esto hace que muchos de los juegos se rompan. Indican que “o máis preocupante é a estrutura central do parque infantil, dado que unha das táboas está rota e tirada no chan”. Ese tablón –manifiestan– “deixa ao descuberto varias puntas, o que supón un risco moi alto de que os nenos poidan cravarse un parafuso e sufrir importantes danos”.



Entiende el PP que el Concello demuestra con el estado de este parque “unha absoluta despreocupación”. La portavoz de la formación, Ana Granja, recuerda que “o parque da praia leva anos sen ningún tipo de mantemento, pero o máis preocupante é que non se retiran os materiais rotos e os nenos e nenas están xogando nesas condicións tan perigosas”. Recuerda el PP que ellos mismos llevaron a pleno en noviembre de 2015 una moción para reclamar un plan plurianual de cuidado y mantenimiento de los parques. Apuntan al respecto que “foi rexeitada polo voto en contra de PSOE e BNG. Ambos dos grupos apoiáronse e despois non fixeron nada, xa que a decadencia e deterioro do parques infantís non fixo máis que aumentar neste tempo”.