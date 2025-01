El PP denuncia la contratación “a dedo” de una persona en el área de Comunicación

El PP de Vilagarcía critica la contratación “a dedo” de una persona en el área de Comunicación del Concello. Los conservadores señalan que no entienden esta nueva contratación y critican al PSOE por “realizarla de forma unilateral”. Dicen los populares que “es sorprendente que el gobierno socialista aumente notablemente las personas encargadas de la comunicación y la prensa después de casi diez años de gobierno. Recordemos que, además del personal de comunicación del concello, cuentan con un secretario de Alcaldía, una persona de protocolo y ahora con una nueva persona para comunicación”. La portavoz del PP, Ana Granja, añade que “quizá el PSOE necesita más gente de prensa para tapar la falta de gestión política y sus mentiras”. El PP cree que Varela “poco a poco se va pareciendo más a su jefe Pedro Sánchez y cada día está rodeado de más asesores”.



El Concello

Por su parte el gobierno local no ha tardado nada en contestar al PP sobre este asunto. Explican que la nueva persona de Comunicación no es mediante contrato laboral, sino por una asistencia técnica. Argumentan que a ellas se recurre “cando hai baixas, xubilacións ou excesiva carga de traballo”. Alegan que en estos momentos en el departamento “hai dúas persoas que aínda non puideron disfrutar das súas vacacións do ano 2024”. Desde Ravella inciden en que el gabinete del Concello es “institucional, non dun partido político” y que – por lo tanto– “esta área presta servizo, asesoramento e colaboración a decenas de entidades sociais, culturais, educativas e deportivas de Vilagarcía ao longo do ano” y que las notas de prensa solo son “unha parte do seu traballo”.



Aclaran que una de las tareas urgentes y también la principal tarea de la citada asistencia técnica es la de renovar el portal municipal en internet.