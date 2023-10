El PP denuncia que en A Lagoa los vecinos van por la carretera porque la maleza invade las aceras

El Partido Popular denuncia que la elevada maleza obliga a los vecinos de A Lagoa a ir por la carretera. “Este novo mandato comezou en Vilagarcía tal como rematou o anterior, cun goberno ausente que ten abandonado o coidado e mantemento das nosas rúas”.



Los conservadores aseguran que los vecinos de A Lagoa se ven afectados en el día a día por “unha maleza que recorre as súas plantas” y que la altura de las plantas “invade as beirarrúas e gran parte das estradas”, siendo ya una zona en la que, señalan desde el PP, las aceras escasean y las que hay “son pequenas”, por lo que “os veciños teñen que camiñar pola estrada, que tamén é estreita, compartindo un espazo limitado cos vehículos, o que supón un risco alto”.



Señalan asimismo que no es el único problema que tienen estos vecinos ya que, además, el firme de la carretera está en mal estado. “Ao longo das rúas Camiño Saíñas, A Lagoa, Escola Canto- Can e outras próximas”, apuntan los de Ana Granja, hay “numerosas fochancas”. Además, inciden, en estas calles se hicieron “diferentes asfaltados” para tapar los baches antiguos, por lo que el firme tiene diferentes alturas, por lo que supone “unha molestia para os veciños que ademais provoca danos nos vehículos”. Los populares aseguran que los vecinos se pregunta si A Lagoa “existe para o Concello de Vilagarcía”. La portavoz, Ana Granja, considera “incomprensible” el “abandono” de esta zona y acusa al alcalde, Alberto Varela, de “ignorar as parroquias”. El PP exige que se atiendan estas demandas.