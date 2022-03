El PP denuncia un sobrecoste de un 20 % en la primera fase de las ciclovías

El Partido Popular de Vilagarcía compareció ayer para denunciar el “fracaso” del sistema de ciclovías promovido por el gobierno local de Alberto Varela. La portavoz municipal, Ana Granja, desgranó diferentes aspectos de una infraestructura sobre la que “recibimos críticas todos los días”. El PP habla primero de números y señala que la obra - “que inicialmente iba a ser supuestamente no muy costosa”- lleva ya “un sobrecoste de un 20 % y solo ejecutada la primera fase”. Entienden los conservadores que en el trazado total se gastarán más de dos millones de euros y que las ciclovías solo contribuirán a “que ocurra lo que ya todos estamos viendo, a mayor caos viario, a falta de aparcamientos y a que la gente deje de venir a comprar y consumir en Vilagarcía”.





Los populares aseguran que “nosotros no estamos para nada en contar de las ciclovías, y de hecho somos conscientes de que es la tendencia a la que va toda Europa, pero lo que no aprobamos es la falta de planificación con la que se hicieron estas en Vilagarcía”. En este sentido lamentan que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que ha sido encargado recientemente por el gobierno local “no se haya hecho antes de ejecutar las ciclovías, lo que tendría más sentido”.





Los conservadores tienen claro que la situación de “embotellamiento” que se vive actualmente en el centro de la ciudad va a empeorar cuando se ejecute la fase de las ciclovías que unirá la rotonda de Luz Salgada (en As Carolinas) con la rotonda de O Ramal por Juan Carlos I. “Las aceras ahí son estrechas, los carriles son los que son y hay muchísimo tráfico. ¿Cómo va a repercutir eso en los ciudadanos”, se pregunta Ana Granja. Advierte que “muchos comerciantes nos dicen que los propios clientes les advierten de que non van a volver porque es un caos viario. No podemos permitir que incluso los propios habitantes de Vilagarcía se vayan a comprar a otros ayuntamientos por no venir al centro”.





Granja esgrimió un informe de la Policía Local sobre la señalización contradictoria que hay, por ejemplo, en Doutor Tourón, y manifestó sus dudas sobre la convivencia de la futura rotonda en esa calle con las actuales ciclovías de forma segura. Cree el PP que “son las ciclovías las que deben adaptarse a la ciudad y no la ciudad a las ciclovías. Consideramos que tal y como están diseñadas no integran”, añade y denuncia la “chapuza tras chapuza de la obra”. A mayores los populares exigen que se apruebe de una vez por todas “la nueva ordenanza de circulación para que se regulen, entre otras cosas, los patinetes eléctricos. Se dijo que se estaban ultimando detalles y todavía no sabemos nada”.